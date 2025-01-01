您的团队视频制作工具，快速协作内容
通过AI化身简化视频创作，使您的团队能够高效协作地制作高质量的营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
在1分钟的视频中展示无缝团队协作和简化的审查与批准流程的好处，目标是项目经理和跨职能部门。这个动态且引人入胜的演示应采用现代视觉效果，并使用HeyGen的语音生成功能进行清晰的旁白，强调高效的创意工作流程。
开发一个简洁的45秒教程视频，通过屏幕录制演示新软件功能，专为内部支持团队和软件用户设计。视频应具有清晰、直接的教程风格，配以欢快的背景音乐，并利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成准确的字幕/说明。
在一个引人注目的30秒营销视频中展示您品牌的卓越和对高质量视频制作的承诺，目标是品牌经理和营销团队。这个精致而复杂的作品应利用HeyGen的媒体库/素材支持来增强视觉效果，并通过预定义的品牌工具包保持品牌一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频创作方法是什么？
HeyGen通过利用先进的AI化身和强大的基于文本的编辑界面，帮助用户简化视频创作过程。这种创新的方法使您能够快速高效地将脚本转化为专业视频。
HeyGen能支持协作视频项目吗？
是的，HeyGen被设计为一个强大的团队视频制作工具，提供增强协作和简化创意工作流程的功能。它提供高效的审查与批准流程工具和集中化的文件管理，确保团队项目的无缝进行。
HeyGen提供哪些技术功能以保持品牌一致性？
HeyGen包括全面的品牌工具包功能，使团队能够在所有视频营销内容中保持一致的品牌形象。您可以管理创意文件，利用共享内容库，甚至应用水印以增强数字版权管理。
HeyGen如何确保高质量的视频输出？
HeyGen作为一个复杂的视频编辑器，提供丰富的内容库和各种模板，以确保高质量的视频制作。您可以轻松整合屏幕录制，并以MP4等格式导出最终的营销视频，适用于任何平台。