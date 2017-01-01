团队培训视频制作工具：创建引人入胜的员工视频

使用强大的AI虚拟形象快速创建引人入胜的员工入职培训视频。

为新员工创建一个60秒的引人入胜的入职介绍，面向专业观众，采用现代、友好的视觉风格和清晰、热情的旁白。利用HeyGen的“AI虚拟形象”和“从脚本到视频”功能，高效制作个性化的欢迎视频和公司基础信息，使其成为理想的“团队培训视频制作工具”。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的45秒教学视频，详细介绍一项新的软件功能，针对需要快速更新的现有团队成员。视频应具有简洁、极简的视觉美学，并配有欢快的背景音乐。利用HeyGen的“模板和场景”打造精美外观，并使用“语音生成”清晰阐述步骤，确保成为有效的“培训视频制作工具”解决方案。
示例提示词2
制作一个30秒的动态视频，介绍有效的沟通策略，旨在提升所有员工的“软技能”。该视频需要充满活力的插图风格和激励人心的音频。加入“字幕/说明文字”以确保可访问性，并利用HeyGen丰富的“媒体库/素材支持”寻找相关图像和视频，真正帮助“创建共鸣的培训视频”。
示例提示词3
制作一个20秒的内部公告，关于新的公司政策更新，面向全体员工，以专业、权威的视觉风格和简洁、信息丰富的语音呈现。利用“纵横比调整和导出”优化视频以适应各种内部沟通渠道，并使用“从脚本到视频”快速创建内容，展示“如何视频”如何快速部署以应对紧急更新。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何使用团队培训视频制作工具

使用强大的AI工具轻松为您的团队制作专业培训视频，确保清晰的沟通和一致的学习体验。

1
Step 1
创建您的培训视频
通过从专业模板和场景库中选择，开始您的培训视频制作，以符合您的学习目标并高效创建培训视频。
2
Step 2
添加必要内容
通过语音生成或导入您自己的媒体，整合您的教学内容，有效说明培训视频中的关键点。
3
Step 3
应用品牌元素
利用品牌控制（标志、颜色）应用公司的视觉识别，帮助保存您的品牌并在整个培训材料中加强企业一致性。
4
Step 4
导出并分享培训视频
完成您的项目，并使用纵横比调整和导出功能，为在各种平台上分发培训视频做好准备，简化团队学习。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建激励人心的内容

制作有影响力的激励视频，以提升团队士气，统一公司文化，并推动绩效。

background image

常见问题

HeyGen如何简化企业培训视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，帮助用户从文本脚本高效创建培训视频。您可以轻松选择多样的AI虚拟形象和培训视频模板，以专业的外观快速启动您的培训视频制作。

HeyGen在开发有效的员工入职内容方面提供了哪些功能？

HeyGen通过提供强大的语音生成和自动字幕/说明文字功能简化员工入职流程。公司可以利用HeyGen的品牌控制功能，在所有操作视频中保持一致的品牌形象。

HeyGen能否作为适用于各种规模团队的全面培训视频制作工具？

是的，HeyGen被设计为一个强大的团队培训视频制作工具，提供多种培训视频模板和丰富的媒体库，以满足多样化的需求。其强大的视频编辑功能，包括纵横比调整和灵活的导出选项，支持协作培训视频的创建。

我如何使用HeyGen快速开发操作视频和教学内容？

HeyGen通过其从文本到视频的功能，使制作培训视频变得简单，您可以轻松将脚本转化为引人入胜的视觉效果。利用预先设计的培训视频模板和HeyGen的AI视频平台，加速您的内容创建，节省宝贵时间。