团队同步视频制作：轻松的视频协作
通过动态模板和场景简化视频协作软件，实现专业内容创作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对社交媒体经理和内容创作者的30秒动态视频，旨在通过时尚的视觉效果和充满活力的音频吸引注意力。展示如何使用HeyGen的“AI化身”和“语音生成”制作引人注目的“社交媒体”广告，完美适用于快速、高影响力的“创意广告”，让人眼前一亮。
开发一个针对远程全球团队或教育工作者的45秒信息视频，采用清晰、现代的视觉风格和精准的旁白。这个视频将展示HeyGen的“从脚本到视频”功能，结合“字幕/说明”，如何将书面文字转化为引人入胜的“会说话的照片”演示，简化复杂的解释，促进跨语言背景的“视频协作”。
为小企业主和自由市场营销人员制作一个15秒的产品亮点视频，强调精致的视觉和音频呈现。展示如何轻松地将HeyGen的“媒体库/素材支持”中的高质量视觉效果与“纵横比调整和导出”相结合，创建适用于各种平台的有效“创意广告”，立即引起对其产品的兴趣。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI唇同步增强我的创意视频内容？
HeyGen通过提供强大的AI唇同步生成器彻底改变视频创作。您可以轻松创建高质量的唇同步视频或动画会说话的照片，将静态图像转化为适合创意广告和社交媒体的引人入胜的内容。
HeyGen的AI化身为独特内容创作提供了哪些创意可能性？
HeyGen使用户能够使用各种AI化身生成独特而多样的视频内容。将这些化身与可定制的视频模板和品牌工具包功能结合，制作出适合任何创意项目的独特品牌视频。
HeyGen能否帮助我通过AI将视频内容本地化以面向全球观众？
当然可以，HeyGen使视频内容的本地化变得简单。利用我们的AI语音生成器和视频翻译功能，将内容配音成几乎任何语言，确保您的信息在全球范围内引起共鸣。
HeyGen如何简化各种活动的专业、引人入胜的视频创作？
HeyGen是一款直观的AI视频工具，简化了整个内容创作过程。访问丰富的视频模板库，利用AI功能轻松制作适合创意广告和社交媒体活动的专业、引人入胜的视频。