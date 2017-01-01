团队标准视频制作工具：简化培训创建

赋能您的企业培训团队。使用HeyGen的AI化身更快地制作引人入胜的入职视频和合规培训。

创建一段1分钟的新员工入职视频，旨在介绍核心团队标准。这个欢迎视频应由友好的AI化身传递关键信息，配以清晰、积极的旁白，营造积极和专业的氛围。视觉风格应简洁且吸引人，利用HeyGen的旁白生成功能确保沟通一致。这有助于高效地建立初步期望和公司文化。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段2分钟的合规培训视频，专为企业培训团队设计，清晰地概述基本政策。视频应采用权威但平易近人的视觉风格，配以信息图形，专业的旁白和精确的字幕/说明文字，确保所有团队成员的最大清晰度和可访问性。利用HeyGen的模板和场景进行流线型制作，确保所有企业培训团队能够轻松吸收关键信息。
示例提示词2
制作一段90秒的产品培训视频，面向销售团队，展示最新功能和服务标准。此视频需要现代、流畅的视觉风格，配以动态过渡和HeyGen媒体库/库存支持的集成素材，以突出产品优势。清晰的解释性旁白应配合清晰的视觉效果和屏幕文字，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成，打造一个有影响力的教育工具，以掌握产品细节并保持高服务标准。
示例提示词3
设计一段45秒的内部沟通视频，作为AI视频生成器的展示，展示各部门的最佳实践。视觉美学应动态且简洁，利用信息图表风格的元素和引人入胜的AI化身快速传达信息。友好的旁白和HeyGen多功能的模板和场景将帮助保持一致的品牌形象，使其成为任何内部团队快速传播重要更新和培养共享最佳实践文化的理想工具。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

团队标准视频制作工具的工作原理

使用直观的AI视频生成器为您的团队创建专业且一致的培训内容，简化您的企业培训工作。

1
Step 1
选择您的起点
从专业的**模板和场景**库中选择，快速构建您的内容，确保培训视频的精致外观。
2
Step 2
从脚本生成旁白
轻松输入您的文本，平台将使用**从脚本到视频**功能为您的内容创建自然的旁白。
3
Step 3
应用品牌和字幕
通过**品牌控制（标志、颜色）**整合您的品牌外观，包括您的标志和特定的色彩方案，用于您的团队标准视频。
4
Step 4
导出和分发
利用**纵横比调整和导出**准备您的成品内容，以便在任何平台上分享，使其易于与企业培训团队共享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加强公司文化和价值观

.

开发激励视频和价值导向的内容，有效地灌输核心公司标准并激励团队成员。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化培训视频的创建？

HeyGen利用先进的AI化身和从脚本到视频的技术，轻松从脚本生成高质量的培训视频。这个强大的AI工具将书面内容转化为引人入胜的视觉演示，显著简化了团队的制作过程。

HeyGen能否确保我们的企业培训内容符合品牌形象？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制和视频编辑工具，使企业培训团队能够完全自定义他们的视频。您可以轻松地整合您的标志和特定品牌颜色，确保所有内容，包括自动生成的字幕和说明文字，完美符合公司的形象。

HeyGen为各种教学视频提供了哪些旁白功能？

HeyGen具备先进的旁白生成功能，允许您为所有教学内容（如产品培训和入职视频）创建自然的旁白。这些AI工具确保清晰和一致的音频，消除了对昂贵录音设备或配音演员的需求。

HeyGen能多快帮助制作专业的团队标准视频？

HeyGen通过直观的视频模板和用户友好的界面，使用户能够快速创建专业的团队标准视频。这个高效的视频制作工具显著缩短了制作时间，使您能够在几分钟内制作出高质量的服务标准视频。