团队亮点视频生成器：展示您出色的员工

通过制作引人入胜的员工亮点视频，提升士气和内部沟通，使用专业的旁白生成。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个吸引人的60秒公司文化视频，面向潜在招聘对象和社交媒体关注者，展示充满活力和协作的环境。该视频应包含生动的视觉效果、团队互动的快速剪辑和欢快的背景音乐，展示现代化的工作场所。利用HeyGen的可定制模板和场景快速组装多样化的剪辑。
示例提示词2
为公司领导和全体员工制作一个强有力的45秒员工表彰视频，庆祝团队最近成功的项目里程碑。视觉风格应振奋人心且充满庆祝气氛，配以激励人心的背景音乐，展示关键项目统计数据和团队成员的引言作为文字叠加。通过加入HeyGen的字幕/说明文字确保清晰度和可访问性。
示例提示词3
设计一个全面的2分钟员工亮点视频，用于内部沟通，特别是入职培训和部门概览，详细介绍组织内的技术角色。该视频应保持指导性和视觉清晰的风格，由专家旁白解释复杂的流程。使用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，将详细信息无缝转换为引人入胜的视觉效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

团队亮点视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的员工亮点视频，以表彰您的团队，提升士气，并通过专业、可定制的模板增强内部沟通。

1
Step 1
选择模板
首先从我们专为团队亮点设计的多样化“模板和场景”中选择。这些“视频模板”提供了一个专业且高效的起点。
2
Step 2
添加您的内容
轻松“上传团队成员的照片和视频剪辑”。利用“媒体库/库存支持”添加额外的视觉效果，或使用我们直观的拖放编辑器。
3
Step 3
应用增强功能
通过引人入胜的元素个性化您的视频。使用“旁白生成”添加自定义叙述，或利用“AI功能”突出显示团队成员的动态文本和视觉效果。
4
Step 4
导出并分享
完成您的“亮点视频”，使用“纵横比调整和导出”优化其适应各种平台。在“社交媒体”或内部渠道分享您的完整视频以庆祝成功。

使用案例

突出关键团队成员的贡献

轻松创建专业视频，展示明星员工、他们的角色及其影响，增强内部可见性和认可度。

常见问题

HeyGen如何简化员工亮点视频的制作？

HeyGen利用先进的AI功能和可定制的模板，大大简化了引人入胜的员工亮点视频的制作。您可以轻松地将文本转换为视频，并整合AI生成的旁白，打造出适合内部沟通的精美专业效果。

HeyGen为团队亮点视频提供哪些品牌控制？

HeyGen提供全面的品牌控制，允许您轻松将公司标志、特定品牌颜色和自定义字体融入团队亮点视频中。这确保每个视频都完美契合您的公司文化，并加强雇主品牌。

HeyGen能否优化我的亮点视频以适应不同平台，包括社交媒体？

当然可以，HeyGen的视频编辑器支持轻松调整视频的纵横比，使您的团队亮点视频完美适应各种社交媒体平台和内部沟通渠道。此外，HeyGen会自动生成字幕以增强可访问性和覆盖面。

使用HeyGen的AI功能，我能多快生成高质量的亮点视频？

HeyGen的直观拖放界面、丰富的媒体库和易于使用的模板使得高质量亮点视频的快速制作成为可能。利用我们的AI功能和预构建场景，您可以高效地创建引人入胜的员工表彰或官员亮点视频内容。