现代职场的轻松团队更新视频生成器
使用AI化身创建引人入胜的企业培训视频，以提高团队的参与度和保留率。
为新技术员工创建一段引人入胜的2分钟入职培训视频，解释我们专有系统的核心功能。视觉风格应专业且清晰，利用动画图形和屏幕文字突出关键概念，并辅以友好且权威的AI配音。该视频应利用HeyGen的AI化身来呈现信息，有效地作为复杂企业培训视频的AI视频生成器。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为现有技术用户和产品经理开发一段简洁的90秒说明视频，详细介绍最新的软件功能更新。采用现代、简洁的视觉风格，结合屏幕录制和动态过渡来展示功能，并使用HeyGen的配音生成功能生成精确且信息丰富的配音。这是利用AI视频编辑器从简洁脚本中制作高质量培训视频的高效方法。
示例提示词2
需要一段45秒的内部更新视频，指导团队负责人和内容创作者关于我们新团队更新视频生成器的最佳实践。该视频应采用轻快且视觉吸引力的风格，结合清晰的屏幕文字高亮和充满活力的声音。利用HeyGen的模板和场景功能将确保品牌一致性并加快这些重要更新的视频制作。
示例提示词3
想象一段1分钟的全球沟通视频，面向所有国际员工和安全团队，解释新的安全协议。视频需要权威且全球包容的视觉风格，具有清晰的信息图表式视觉效果和无缝的多语言音频。利用HeyGen的AI配音和字幕/字幕功能，促进多语言视频制作，确保为多元化受众提供全面的企业培训视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何作为AI视频生成器运作？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，将您的脚本转化为专业视频，以最小的努力简化视频制作过程。
我可以将品牌标识整合到HeyGen视频中吗？
可以，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标、颜色和其他品牌元素直接整合到视频模板中，以确保一致的企业培训视频等。
HeyGen在多语言视频制作方面有哪些能力？
HeyGen支持强大的多语言视频制作，配备多样的AI配音，使企业能够轻松制作培训视频，并与全球受众有效沟通，无需手动翻译。
HeyGen是否简化了视频编辑过程？
HeyGen作为直观的AI视频编辑器，允许用户直接从脚本生成高质量的视频输出，大大减少了传统视频制作通常涉及的时间和复杂性。