在一个动态的60秒视频中，向内部利益相关者介绍您的新项目团队。通过引人入胜的动态图形和AI配音吸引他们的注意力，展示您团队的目标和宗旨。该视频完美适合高管和经理，结合HeyGen的模板和场景，创造性地展示每个团队成员的角色，从一开始就促进团队协作。生动的视觉效果搭配欢快的音乐曲目，打造难忘的开场！

