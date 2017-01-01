团队启动视频生成器：以影响力启动项目
使用文本转视频技术从脚本即时生成专业、引人入胜的团队启动视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的个性化视频，旨在促进分布式团队的对齐和共同目标，欢迎新成员并加强公司价值观。视频应具有温暖和包容的专业美感，利用多样化的AI化身和自然的旁白生成，增添人性化触感。
制作一个30秒的专业启动视频，供高级领导层介绍新的公司范围内的倡议，确保强大的品牌一致性。视觉风格应精致且具有企业感，配有清晰的屏幕字幕/说明文字以提高可访问性，并利用HeyGen的模板和场景进行精致呈现。
设计一个50秒的AI驱动视频，为营销团队激发产品发布启动，突出关键特性和活动目标。这个引人入胜的视频应具有现代、快节奏的视觉风格，丰富的视觉效果来自HeyGen的媒体库/库存支持，并通过文本转视频功能高效制作。
创意引擎

基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我们的团队启动视频？
HeyGen是一个出色的团队启动视频生成器，允许您使用AI驱动技术创建动态和引人入胜的视频。您可以轻松使用AI化身和预构建模板将文本转换为视频，确保您的团队对齐视频专业且有影响力。
HeyGen能为不同的观众创建个性化视频吗？
是的，HeyGen使您能够为不同的观众制作个性化视频。通过AI化身和先进的文本转视频及旁白功能，您可以高效生成独特的内容，引起共鸣，使您的沟通高度引人入胜。
HeyGen支持从脚本生成自定义旁白吗？
当然。HeyGen具备强大的旁白生成功能，使您能够使用自然听感的AI声音赋予您的脚本生命。此功能结合文本转视频，帮助制作出专业外观的视频，并实现完美的音频同步。
HeyGen创建的视频中有哪些功能确保品牌一致性？
HeyGen提供全面的品牌控制，以保持所有视频的品牌一致性。您可以应用自定义标志、颜色和字体，使用品牌模板，并整合您自己的媒体，确保每个视频看起来专业并符合您的品牌指南。