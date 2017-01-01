团队启动视频生成器：以影响力启动项目

使用文本转视频技术从脚本即时生成专业、引人入胜的团队启动视频。

创建一个45秒的激励团队启动视频，专为新成立的项目团队设计，概述他们的使命和关键目标。这个引人入胜的视频应具有欢快和动态的视觉风格，配以热情洋溢的旁白，轻松使用HeyGen的文本转视频功能从脚本中生成，赋予您的信息生命力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的个性化视频，旨在促进分布式团队的对齐和共同目标，欢迎新成员并加强公司价值观。视频应具有温暖和包容的专业美感，利用多样化的AI化身和自然的旁白生成，增添人性化触感。
示例提示词2
制作一个30秒的专业启动视频，供高级领导层介绍新的公司范围内的倡议，确保强大的品牌一致性。视觉风格应精致且具有企业感，配有清晰的屏幕字幕/说明文字以提高可访问性，并利用HeyGen的模板和场景进行精致呈现。
示例提示词3
设计一个50秒的AI驱动视频，为营销团队激发产品发布启动，突出关键特性和活动目标。这个引人入胜的视频应具有现代、快节奏的视觉风格，丰富的视觉效果来自HeyGen的媒体库/库存支持，并通过文本转视频功能高效制作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

团队启动视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的AI驱动团队启动视频，确保在整个组织中实现完美对齐和专业沟通。

1
Step 1
创建您的启动信息
首先编写您的脚本或利用模板生成引人入胜的启动视频内容。利用HeyGen强大的文本转视频功能构建您的叙述基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果和演示者
通过从多样化的媒体库中选择或添加自定义资产来增强您的信息。选择一个AI化身动态呈现您的内容，使个性化视频栩栩如生。
3
Step 3
应用品牌和声音
通过使用HeyGen的品牌控制集成团队的标志、颜色和字体，确保品牌一致性。通过专业的旁白生成优化您的信息，以达到最大影响力。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过为各种平台设置理想的纵横比来完成您的团队对齐视频。导出您精心制作的视频，轻松与分布式团队分享，促进参与和理解。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速生成引人入胜的启动内容

快速制作引人入胜的专业AI视频，将启动想法转化为对团队有影响力的视觉沟通。

常见问题

HeyGen如何提升我们的团队启动视频？

HeyGen是一个出色的团队启动视频生成器，允许您使用AI驱动技术创建动态和引人入胜的视频。您可以轻松使用AI化身和预构建模板将文本转换为视频，确保您的团队对齐视频专业且有影响力。

HeyGen能为不同的观众创建个性化视频吗？

是的，HeyGen使您能够为不同的观众制作个性化视频。通过AI化身和先进的文本转视频及旁白功能，您可以高效生成独特的内容，引起共鸣，使您的沟通高度引人入胜。

HeyGen支持从脚本生成自定义旁白吗？

当然。HeyGen具备强大的旁白生成功能，使您能够使用自然听感的AI声音赋予您的脚本生命。此功能结合文本转视频，帮助制作出专业外观的视频，并实现完美的音频同步。

HeyGen创建的视频中有哪些功能确保品牌一致性？

HeyGen提供全面的品牌控制，以保持所有视频的品牌一致性。您可以应用自定义标志、颜色和字体，使用品牌模板，并整合您自己的媒体，确保每个视频看起来专业并符合您的品牌指南。