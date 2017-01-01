团队手册视频生成器：简化入职培训
使用HeyGen的直观模板和场景创建引人入胜、可定制的视频手册和培训模块。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段简洁的45秒视频，向现有员工和人力资源团队解释新的公司政策，使用“员工手册视频制作器”确保清晰度。视频和音频风格应信息丰富且权威，同时又易于接近，结合简洁的图形和HeyGen的脚本转视频功能准确传达细节。此外，添加字幕以增强所有观众的可访问性和理解力。
设计一段30秒的激励视频，用于内部沟通，面向所有员工，展示我们公司的核心价值观和文化。视频风格应充满活力和现代感，利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持来创建引人入胜的视觉效果。欢快的背景音乐和积极的旁白将有助于激发创造力并增强团队的社区感。
开发一段90秒的教学视频，作为“培训模块”，从团队手册的复杂部分中提取，旨在教育所有员工特定的流程。该视频应采用清晰的分步骤视觉呈现，并通过HeyGen的脚本转视频功能生成注释，以精确传递信息，并配有专业的旁白。目标是提供个性化的学习体验，并简化对复杂程序的理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何将我们的静态团队手册转变为引人入胜的视频？
HeyGen是一个AI驱动的视频生成器，可以将静态团队手册和用户指南转变为动态且引人入胜的入职视频。利用可定制的视频、AI虚拟形象和文本转视频功能激发创造力，为您的团队创造个性化的学习体验。
HeyGen提供哪些功能来定制员工手册视频？
HeyGen提供广泛的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以确保您的员工手册视频与公司的身份一致。您可以从多种视频模板和场景中进行选择，结合屏幕捕捉，并使用AI虚拟形象为您的观众创造独特且个性化的体验。
HeyGen如何简化培训模块和内部沟通的创建？
HeyGen通过提供一个直观的平台来创建视频文档、培训模块和合规更新，大大提高了人力资源团队的效率。其AI驱动的视频生成功能，包括旁白生成和字幕，增强了参与度并节省了宝贵的时间。
HeyGen能为我们的入职视频创建数字人类主持人吗？
是的，HeyGen具有先进的AI虚拟形象，实际上是数字人类主持人，可以无缝集成到您的入职视频和培训材料中。这些AI虚拟形象以清晰和专业的方式传递您的内容，帮助创造沉浸式和个性化的新员工体验。