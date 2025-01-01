用我们的团队文化视频生成器解锁您的团队故事

通过引人入胜的公司文化视频提升员工参与度并吸引理想的求职者，这些视频采用逼真的AI化身。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
您的任务是制作一个针对内部团队的动态60秒营销更新视频，展示一项新产品功能。利用从脚本到视频的文本转换功能，快速将营销文案转化为时尚、符合品牌的视觉展示，配以欢快的背景音乐和定制品牌元素。
示例提示词2
考虑为内容创作者制作一个引人入胜的45秒演示视频，展示HeyGen模板和场景的强大功能。这个现代、简洁的视频应突出预制视频模板和丰富媒体库如何加速内容创作，并由清晰的分步骤配音指导。
示例提示词3
设计一个重要的1分钟信息视频，用于全球内部沟通和人力资源，强调自动字幕/字幕的重要作用。视频应具有清晰、全球化的视觉和音频风格，有效传达字幕/字幕如何确保所有公司公告的普遍理解和包容性，尤其是对于分布在多种语言的团队。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

团队文化视频生成器如何工作

轻松将您的公司故事转化为引人入胜的视频，使用AI化身和可定制的模板，完美展示您独特的团队文化给求职者及其他人。

1
Step 1
创建您的文化叙述
首先撰写您的脚本或粘贴现有文本。我们的“从脚本到视频的文本转换”功能将您的文字转化为动态视频，用于您的“团队文化视频生成器”。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择多样的“AI化身”来增强参与度，使您的“公司文化视频生成器”充满人性化的色彩。
3
Step 3
应用定制品牌
通过“品牌控制（标志、颜色）”应用您的标志和颜色，确保品牌一致性，完善您的“公司文化”视频的外观。
4
Step 4
导出并广泛分享
生成“自动字幕/字幕”以提高可访问性，然后以各种格式导出您的视频，准备在“社交媒体平台”及其他地方分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上分享引人入胜的团队故事

轻松创建和分享动态视频剪辑，突出团队成就和文化，在各种平台上展示。

常见问题

HeyGen如何通过AI化身简化视频创作？

HeyGen强大的AI视频生成器将脚本从文本转化为视频，使用逼真的AI化身。这一功能显著简化了专业视频的制作，无需摄像机或演员。

HeyGen能否整合定制品牌并提供编辑灵活性？

是的，HeyGen提供广泛的品牌控制，可以将您的标志和品牌颜色整合到任何视频中。您还可以利用丰富的媒体库、各种视频模板和强大的视频编辑工具来创建精美的内容。

HeyGen为全球观众提供了哪些技术功能？

HeyGen支持多语言内容生成，并自动添加字幕/字幕。这确保了您的视频对多元化的全球观众具有可访问性和影响力，提高了理解和参与度。

HeyGen是否是一个有效的公司文化视频生成器？

绝对是，HeyGen作为一个出色的公司文化视频生成器，帮助您创建引人入胜的内容用于入职和培训，或展示您品牌的独特精神。其AI视频生成器功能使分享您的公司文化变得引人入胜且高效。