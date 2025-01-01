简化工作流程的团队沟通视频制作工具
通过AI视频创作转变内部沟通，利用AI化身来吸引整个企业团队。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的动态操作视频，面向测试版用户，演示最近更新的软件功能的核心功能；视觉和音频风格应引人入胜且易于跟随，利用从脚本到视频的功能和清晰的字幕/说明文字来突出关键步骤并高效创建视频。
为潜在客户制作一个45秒的营销视频，展示新产品更新，设计用于社交媒体分发；目标是现代、充满活力且简洁的视觉风格，配以欢快的背景音乐，利用可用的模板和场景，并确保为各种平台进行最佳的纵横比调整和导出。
设计一个2分钟的新员工入职视频，介绍公司的内部沟通协议和一个新的项目管理工具；整体风格应具有指导性和安抚性，使用媒体库/库存支持来增强视觉效果，并使用AI化身来促进全面的团队沟通视频制作体验，以实现有效的内容创建。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何在不需要技术专长的情况下促进高级视频编辑和创作？
HeyGen通过直观的“拖放”界面简化视频创作，使用户能够轻松组合场景和元素。其强大的AI功能，包括“AI化身”和“从脚本到视频”，无需复杂的软件知识即可实现复杂的“视频编辑器”功能。
HeyGen能否支持大型企业的协作“团队沟通视频制作”工作？
是的，HeyGen被设计为一个强大的“团队沟通视频制作”工具，简化“企业团队”的视频制作。其协作功能使“内部沟通”和各种部门需求的内容创建变得无缝。
HeyGen为“AI视频创作”提供了哪些核心AI功能？
HeyGen通过提供逼真的“AI化身”和先进的“AI文本到语音”生成来革新“AI视频创作”，将脚本转化为引人入胜的叙述。该平台还包括一个“AI脚本编写器”来协助高效的“内容创作”，使用户能够快速制作专业视频。
HeyGen的“视频模板”和品牌选项如何提升“营销视频”和“社交媒体视频”？
HeyGen提供了大量专业的“视频模板”，可以通过品牌的“品牌控制”完全自定义，包括标志和颜色。这使得能够快速制作高影响力的“营销视频”和引人入胜的“社交媒体视频”，同时保持一致的品牌形象。