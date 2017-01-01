利用AI提升团队凝聚力的视频制作工具

轻松创建吸引人的内部沟通视频，通过直观的文本转视频功能提升团队凝聚力。

制作一段45秒的吸引人视频，向新员工介绍公司的核心价值观和文化，采用友好、动画风格的视觉效果，并配以鼓励性、专业的旁白。这段“团队对齐视频”应利用AI化身个性化欢迎信息，使初次入职体验难忘且鼓舞人心。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一段30秒的内部沟通视频，快速更新现有团队成员关于关键项目里程碑的信息，促进团队凝聚力。视觉风格应简洁专业，结合品牌色彩和动态文字动画，并通过清晰简洁的旁白生成突出关键成就和下一步计划。
示例提示词2
制作一段60秒的信息视频，面向跨职能团队，概述下季度的战略愿景，确保每个人都保持一致。视频应采用精致的信息图表驱动的视觉风格，配以严肃但激励的语调和全面的字幕/说明文字，以确保复杂信息的可访问性和清晰度。这部精致的“内容创作”作品将推动理解。
示例提示词3
为远程团队成员开发一段20秒的个性化视频，作为每周签到或对近期成功的快速致敬。视觉美学应轻松愉快，使用鲜艳的色彩和振奋人心的背景音乐，同时高效利用HeyGen的模板和场景快速生成内容并生成快速对齐视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

团队对齐视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具快速创建有影响力的团队对齐视频。提升参与度，确保每个人都在同一页面上，毫不费力。

1
Step 1
从文本创建视频
通过输入您的脚本或使用专业模板，利用我们的文本转视频AI生成器。此功能将您的文本转化为吸引人的团队对齐视频视觉效果。
2
Step 2
选择AI化身和品牌
从多样化的AI化身中选择以传达您的信息。通过品牌控制集成您的标志、品牌色彩和自定义字体，以实现一致的内部沟通视频。
3
Step 3
生成专业旁白
通过高级旁白生成增强您的视频。您还可以从我们的媒体库中添加视觉效果或使用屏幕录制丰富您的内容。
4
Step 4
导出带字幕和纵横比的视频
通过启用字幕/说明文字和调整纵横比来完善您的视频，以便在各个平台上完美分享。导出您完整构建、可发布的资产，以推动团队对齐。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养团队凝聚力

.

制作鼓舞人心的视频以传达公司愿景、庆祝成就，并培养统一的团队精神和目标。

background image

常见问题

HeyGen如何增强团队对齐视频的制作？

HeyGen是一款直观的AI视频生成器，能够快速创建吸引人且个性化的团队对齐视频。利用我们的专业模板、AI化身和强大的品牌控制，您可以有效传达战略愿景并提升团队凝聚力。

HeyGen在个性化视频内容方面提供了哪些功能？

HeyGen提供先进的AI功能，包括文本转视频AI生成器和AI化身，允许快速创建个性化视频。您还可以添加自然且情感感知的旁白，确保您的信息有效地与观众产生共鸣。

HeyGen是否支持内部沟通视频的一致品牌化？

当然。HeyGen提供全面的品牌控制，帮助您将标志、品牌色彩和自定义字体无缝集成到所有内部沟通视频中。这确保每个视频都保持专业、符合品牌的外观，增强公司文化。

HeyGen能否简化从脚本创建专业视频的过程？

是的，HeyGen极大地简化了视频创建过程。我们的AI可以通过编写清晰且引人入胜的脚本、选择图像和应用编辑，将单个提示转化为完整构建、可发布的资产，简化您的内容创作工作。