Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对成人专业人士的60秒专业解说视频，帮助他们了解新的行业法规。利用简洁的信息图表风格模板和场景展示数据，通过文本转视频生成冷静、权威的声音，确保此教学视频生成器示例在教育内容创作中清晰简洁。
通过设计一个动态的30秒短片，展示动画视频的有效性，目标是中级语言学生的词汇习得。视频应采用互动动画场景和清晰的口语对话，辅以准确的字幕/说明和来自媒体库/库存支持的多样化视觉效果，创造一个引人入胜的教育内容创作体验。
通过制作一个引人注目的15秒短视频，满足忙碌教育者对快速、有效的专业发展的需求。此作品专注于高效的教育内容创作，应具有激励人心的视觉风格，快速剪辑和激励的声音，有效地将简洁的脚本转化为视频生成的可操作建议，适合通过调整纵横比和导出在各种平台上使用，体现了一个强大的教学视频生成器。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助教育者和学生创建引人入胜的教育视频？
HeyGen是一个强大的“教育视频制作工具”，使“教育者和学生”能够轻松制作引人入胜的“教育内容创作”。用户可以利用预设的“模板”和“AI化身”将“动画视频”变为现实，增强学习体验。
HeyGen生成的动画视频有哪些创意定制选项？
HeyGen提供广泛的“视频定制”选项，允许用户整合“库存照片和视频”以及多样化的“音乐库”。我们的“在线视频编辑器”还支持品牌控制，以在所有内容中保持一致的视觉识别。
我可以轻松地将脚本转化为HeyGen的AI视频生成器中的动画视频吗？
当然可以，HeyGen作为“文本转视频生成器”表现出色，允许无缝的“脚本到视频生成”。只需输入您的脚本，HeyGen的“AI视频生成器”将制作出高质量的“动画视频”，并配有自然的“AI旁白”。
HeyGen支持在生成的视频中集成AI化身和自动字幕吗？
是的，HeyGen使用户能够在他们的“教学视频生成器”项目中包含逼真的“AI化身”，以及自动“字幕”以提高可访问性。这确保了您的“教育视频制作工具”内容既具有视觉吸引力，又易于更广泛的观众理解。