教师资源视频生成器：快速创建引人入胜的课程

轻松创建动态教学视频。使用HeyGen强大的文本转视频功能，快速将任何文本转化为引人入胜的课程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个90秒的解释视频，面向教育工作者和教学设计师，展示如何通过生成补充教学材料来节省时间。视频应具有动态且信息丰富的视觉风格，结合媒体库/素材支持中的相关图形和文字叠加，由清晰、权威的AI配音讲解。强调此AI视频生成器如何简化复杂主题。
示例提示词2
为大学讲师和企业培训师制作一个1分钟的教程，重点介绍如何利用AI化身为复杂概念创建引人入胜的解释。视频应采用时尚现代的视觉风格，配以多样化的发言人，并辅以专业的配音生成。展示此教师资源视频生成器如何使创建专业外观的内容变得易于实现。
示例提示词3
为小学教师开发一个45秒的宣传片，展示HeyGen如何通过生动、现成的内容提升学生参与度。视觉风格应明亮、色彩丰富且充满活力，利用预制模板和欢快的背景音乐，展示如何轻松创建自定义课堂活动。提及使用模板和场景快速设置以制作令人兴奋的教学材料。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

教师资源视频生成器的工作原理

轻松将您的课程计划和教育内容转化为引人入胜的视频，节省宝贵时间并提升学生的学习体验。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先在脚本编辑器中创建或粘贴您的课程内容。利用我们的文本转视频生成器，立即将您的文字转化为动态视频，使课程规划变得无缝。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的逼真AI化身中选择一位作为您的屏幕教师，为您的教育内容增添人性化的触感。
3
Step 3
添加引人入胜的配音和视觉效果
通过专业的AI生成配音增强您的视频，支持多种语言。整合我们丰富的媒体库中的素材或上传您自己的素材，以丰富您的教学材料。
4
Step 4
导出并分享您的课程
审核您的视频以确保准确性和影响力，然后使用我们的导出工具轻松以所需格式和纵横比导出。立即与学生分享您精心制作的教育资源。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI讲故事可视化复杂主题

将抽象概念或历史叙述转化为生动、沉浸式的视频体验，深深打动学生。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化教育视频的制作？

HeyGen利用先进的AI技术将文本脚本转化为引人入胜的教育视频。教育工作者可以使用我们的文本转视频生成器快速制作高质量的教学材料，包含AI化身和逼真的AI语音生成器，大大简化了内容创作过程。

HeyGen为教育内容提供哪些技术定制选项？

HeyGen提供广泛的定制选项，使教育工作者能够定制AI化身，整合品牌标识和颜色，并使用预制模板以保持一致的视觉吸引力。我们的平台包括高级视频编辑工具，确保您的教育视频符合特定的学习目标。

HeyGen能否帮助教师生成多语言教育视频？

是的，HeyGen支持生成超过50种语言的教育视频，配有同步音频和自动字幕。这一功能使教师能够高效地创建包容性的教学材料，让多元化的学生群体能够轻松学习。

HeyGen的AI视频生成器如何帮助教师节省内容创作时间？

HeyGen的AI视频生成器显著减少了教师在创建新课程计划和课堂活动上花费的时间。通过自动化从文本到视频的制作过程，HeyGen使教育工作者能够快速将复杂主题转化为引人入胜的视频演示和补充材料，提高学生的参与度。