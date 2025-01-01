任务更新视频制作工具，立即沟通进展
利用AI化身以视觉方式传达您的任务更新，提高参与度，确保每位团队成员都能收到信息。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，面向新员工或软件用户，旨在引导他们了解特定功能或工具。视频将采用引人入胜的教程式视觉和音频风格，利用HeyGen的“AI化身”以友好、一致的方式呈现信息。通过“语音生成”确保清晰的理解，打造一个清晰专业的指南，实现无缝入职。
为利益相关者或客户制作一个2分钟的综合项目状态报告，强调进展和下一步计划，采用精致的商业导向视觉和音频风格。利用HeyGen的“模板和场景”建立专业的外观和感觉，通过“从脚本到视频”直接从您的脚本生成视频，简化内容创建，使复杂的报告变得引人入胜且易于理解。
为技术支持人员或寻求快速解决常见问题的终端用户量身定制一个45秒的功能亮点或故障排除指南。该视频需要一个简洁、问题解决为中心的方法，具有视觉上清晰的解释。通过为所有口语内容添加HeyGen的“字幕/字幕”来增强理解和可访问性，并通过其“媒体库/库存支持”中的相关视觉效果丰富视觉叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen能否将文本脚本转换为动态AI驱动的视频？
是的，HeyGen擅长“AI驱动的视频创作”，允许您将文本脚本直接转换为引人入胜的视频。只需输入您的内容，平台将“从简单提示生成视频”，配有动态视觉效果和AI化身。
HeyGen如何通过音频和字幕支持视频的可访问性？
HeyGen提供强大的“技术”功能以增强可访问性，包括“自动生成的闭合字幕支持”和“专业音效旁白”用于所有视频。我们的平台提供无缝的“语音生成”和“字幕/字幕”，确保您的内容清晰并覆盖更广泛的受众。
HeyGen提供哪些导出和集成选项？
HeyGen提供广泛的“导出功能”，允许您以各种格式和分辨率渲染视频，包括“4K导出”。这确保您的内容始终高质量并与现有的“集成”和工作流程兼容，使“纵横比调整和导出”变得简单。
HeyGen是否允许使用AI化身进行自定义品牌化？
是的，HeyGen提供高级“品牌控制”，允许您将公司的标志、颜色和其他自定义元素无缝集成到包含“AI化身”的视频中。这确保每个“自定义品牌分享”完美契合您的品牌形象，实现专业、一致的输出。