想象为您的内部团队成员或项目经理创建一个1分钟的任务更新视频，以清晰和专业的方式传达重要的软件更新。该视频应具有直接、简洁的视觉风格和清晰、专业的旁白，确保每个技术细节都易于理解。利用HeyGen的“字幕/字幕”功能，确保信息的可访问性和理解性，使复杂信息对每个人都变得简单明了。

生成视频