任务指令视频制作：快速创建操作指南

通过AI驱动的视频创作，使用逼真的AI化身简化员工培训和入职文档。

想象一下，为新软件用户制作一个45秒的生动操作指南，使用友好的AI化身展示一个关键功能。这个视频应采用简洁、现代的视觉风格，配以清晰、鼓励的旁白，利用HeyGen的AI化身和现成的模板与场景，简化复杂步骤，使“AI驱动的视频创作”成为有影响力的“操作指南”。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为内部员工生成一个60秒的专业解释视频，概述新的标准操作程序（SOP），配以引人入胜的动画和权威但友好的声音。此创作应利用HeyGen的从脚本到视频功能，准确传达“解释视频”的内容，并通过旁白生成实现一致的叙述，将枯燥的“SOP”转变为引人入胜的学习模块。
示例提示词2
需要为自由职业者和小企业主制作一个简洁的30秒视频文档，展示一个快速的“任务指令视频制作”技巧，采用动态视觉风格。通过屏幕文字强调关键动作，并通过自动字幕/说明提高清晰度，清晰呈现有价值的“视频文档”，以易于理解的格式呈现。
示例提示词3
为新员工在企业环境中开发一个50秒的欢迎入职视频，使用丰富的信息风格，结合多样的媒体库/素材支持，展示公司文化和价值观，配以温暖、鼓励的音轨。目标是强调“视频定制”，将“入职文档”的每个部分量身定制到特定角色，使新员工的融入过程无缝衔接。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

任务指令视频制作工具如何工作

使用AI驱动的视频创作，快速生成清晰且引人入胜的视频文档、操作指南和SOP，简化复杂指令。

1
Step 1
使用AI创建您的脚本
首先利用AI脚本编写工具生成精确的任务指令内容。这一基础使得无需复杂的视频编辑技能即可进行AI驱动的视频创作。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择多样化的AI化身来增强参与度。这些虚拟主持人将清晰地传达您的指令，使您的视频文档在视觉上更具吸引力。
3
Step 3
添加AI旁白
通过集成旁白生成功能确保清晰的沟通。此功能使您的操作指南能够以专业质量的叙述进行传达，增强任何观众的理解。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过应用任何必要的视频定制来完成您的指导视频，然后简单地导出。以各种纵横比分享您的专业SOP或培训材料，有效地覆盖您的目标受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂信息

通过将复杂信息转化为清晰、引人入胜的AI驱动解释视频，解密复杂主题并提高理解。

常见问题

HeyGen如何简化创意视频文档？

HeyGen通过AI驱动的视频创作帮助用户简化操作指南和SOP的视频文档。利用预构建的模板和AI化身，高效制作专业内容，将复杂的指令转化为引人入胜的视觉效果。

HeyGen为视频内容提供了哪些AI化身？

HeyGen提供多样化的AI化身，使您的内容栩栩如生，并配有自然的AI旁白。这使得无需摄像机或演员即可进行广泛的视频定制，提升您的解释视频或入职文档。

HeyGen能否快速创建员工培训和解释视频？

当然可以。HeyGen是一个强大的任务指令视频制作工具，旨在快速制作高质量的员工培训和解释视频。通过直观的拖放功能和模板库，您可以为任何脚本添加AI字幕和AI旁白，大大缩短制作时间。

HeyGen支持高级视频定制功能吗？

是的，HeyGen提供强大的视频定制选项，包括自动AI字幕和AI翻译，以覆盖全球观众。您还可以应用品牌控制，如标志和颜色，确保所有视频内容的一致性。