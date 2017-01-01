任务指令视频制作：快速创建操作指南
通过AI驱动的视频创作，使用逼真的AI化身简化员工培训和入职文档。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内部员工生成一个60秒的专业解释视频，概述新的标准操作程序（SOP），配以引人入胜的动画和权威但友好的声音。此创作应利用HeyGen的从脚本到视频功能，准确传达“解释视频”的内容，并通过旁白生成实现一致的叙述，将枯燥的“SOP”转变为引人入胜的学习模块。
需要为自由职业者和小企业主制作一个简洁的30秒视频文档，展示一个快速的“任务指令视频制作”技巧，采用动态视觉风格。通过屏幕文字强调关键动作，并通过自动字幕/说明提高清晰度，清晰呈现有价值的“视频文档”，以易于理解的格式呈现。
为新员工在企业环境中开发一个50秒的欢迎入职视频，使用丰富的信息风格，结合多样的媒体库/素材支持，展示公司文化和价值观，配以温暖、鼓励的音轨。目标是强调“视频定制”，将“入职文档”的每个部分量身定制到特定角色，使新员工的融入过程无缝衔接。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意视频文档？
HeyGen通过AI驱动的视频创作帮助用户简化操作指南和SOP的视频文档。利用预构建的模板和AI化身，高效制作专业内容，将复杂的指令转化为引人入胜的视觉效果。
HeyGen为视频内容提供了哪些AI化身？
HeyGen提供多样化的AI化身，使您的内容栩栩如生，并配有自然的AI旁白。这使得无需摄像机或演员即可进行广泛的视频定制，提升您的解释视频或入职文档。
HeyGen能否快速创建员工培训和解释视频？
当然可以。HeyGen是一个强大的任务指令视频制作工具，旨在快速制作高质量的员工培训和解释视频。通过直观的拖放功能和模板库，您可以为任何脚本添加AI字幕和AI旁白，大大缩短制作时间。
HeyGen支持高级视频定制功能吗？
是的，HeyGen提供强大的视频定制选项，包括自动AI字幕和AI翻译，以覆盖全球观众。您还可以应用品牌控制，如标志和颜色，确保所有视频内容的一致性。