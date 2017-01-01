会说话的虚拟形象视频制作器：轻松创建AI视频
使用逼真的AI虚拟形象为社交媒体和商业目的创建专业的会说话的虚拟形象视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的教学视频，为软件培训师设计，引导用户完成复杂的新软件工作流程。视频应展示一个复杂的`会说话的虚拟形象`清晰地呈现步骤，视觉风格引人入胜，突出用户界面元素。HeyGen的`从脚本到视频`功能确保教程内容的精确和一致性，使学习高效且专业。
为IT经理开发一个2分钟的更新视频，以向全球分布的团队传达重要的系统升级。视觉风格应信息丰富，带有数据叠加，音频必须通过`AI会说话的视频平台`提供多语言清晰度。利用HeyGen的先进`语音生成`，该视频可以轻松地以多种语言传递技术信息，确保所有团队成员都能充分了解。
为技术支持团队制作一个动态的45秒故障排除指南，解决常见的软件错误。该视频针对寻求快速解决方案的终端用户，特点是快速、直截了当的视觉效果和冷静、令人安心的AI语音。关键是，HeyGen的`字幕/说明`功能将提供即时的视觉强化，增强视频制作过程中的可访问性和理解力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何从文本创建专业视频？
HeyGen利用先进的AI将您的脚本转化为精美的会说话的虚拟形象视频。只需输入您的文本，选择一个AI虚拟形象和语音，HeyGen就会生成同步语音和视觉的视频，使视频编辑变得轻而易举。
HeyGen能否制作多语言的会说话的虚拟形象视频？
是的，HeyGen支持用超过140种语言制作会说话的虚拟形象视频，帮助您的品牌视频实现全球沟通。这种广泛的语言支持确保您的信息能够有效地传达给多元化的观众。
HeyGen平台上有哪些类型的AI虚拟形象？
HeyGen提供多种逼真的AI虚拟形象和自定义虚拟形象，可用于代表您的品牌或传达您的信息。这些AI虚拟形象使您的脚本栩栩如生，使您的专业视频更具吸引力和动感。
HeyGen是否提供用于创建各种视频类型的模板？
当然，HeyGen提供了多种设计用于不同使用场景的模板，从解释性视频到社交媒体内容。这些模板简化了视频创建过程，让您能够快速高效地制作高质量的视频。