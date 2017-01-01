虚拟形象视频生成器：快速创建AI视频

快速轻松地制作引人入胜的视频内容。我们的AI虚拟形象视频生成器为您提供先进的AI虚拟形象，打造令人惊叹的视觉效果。

制作一个简洁的30秒营销技巧视频，目标是小企业主，展示如何提升在线存在感。视觉风格应明亮且专业，配以充满活力的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象清晰地呈现信息，将AI脚本生成器的输出转化为精美的数字营销视频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的45秒视频，解释一项新的软件功能，目标是技术精通的潜在客户。采用时尚现代的视觉美学，结合媒体库/库存支持中的吸引人素材，并配以信息丰富且友好的旁白。该视频应展示如何轻松从文本生成视频，突出HeyGen作为AI视频制作工具的能力。
示例提示词2
为所有员工创建一个60秒的公司内部更新视频，涵盖重要的政策变更。视觉风格应简洁且专业，确保旁白语气令人安心。为提高可访问性，加入清晰的字幕/说明，并使用专业的AI虚拟形象传达信息，展示AI虚拟形象视频在企业培训视频中的强大作用。
示例提示词3
制作一个吸引人的15秒社交媒体短片，宣传即将到来的活动，目标是年轻、多元化的在线观众。视频需要时尚、充满活力的视觉风格，配以动态过渡和充满活力的旁白。利用HeyGen的模板和场景快速制作，并使用纵横比调整和导出功能，完美适应各种平台，创建引人入胜的AI虚拟形象视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

虚拟形象视频生成器的工作原理

使用AI驱动的虚拟形象、自定义脚本和直观的编辑工具，轻松将您的想法转化为专业的虚拟形象视频，吸引您的观众。

1
Step 1
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象库中选择或创建一个自定义虚拟形象来代表您的品牌，确保为您的信息提供专业且引人入胜的呈现者。
2
Step 2
创建您的视频脚本
将您准备好的脚本粘贴到编辑器中。我们的AI将自动生成逼真的旁白，并与您选择的AI虚拟形象完美同步，轻松从文本生成视频。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过背景音乐、图片、视频和动态文本增强您的视频。使用全面的品牌控制应用您的品牌标志和颜色，以保持一致性和专业性。
4
Step 4
导出您的最终视频
审查您的创作，一旦满意，轻松导出高质量的虚拟形象视频，支持多种纵横比，准备在所有平台上分享并吸引您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

引人入胜的社交媒体内容

.

快速创建可分享的社交媒体视频，利用AI虚拟形象轻松吸引注意力并推动观众互动。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的AI虚拟形象视频？

HeyGen让用户能够轻松地将文本转化为引人入胜的视频内容。我们的平台允许您从脚本生成高质量的视频，配有逼真的AI虚拟形象和专业的旁白，简化您的创作过程，制作引人入胜的AI虚拟形象视频。

我可以在HeyGen中自定义AI虚拟形象或创建自己的虚拟形象吗？

可以，HeyGen提供强大的AI虚拟形象自定义选项。您可以从多样化的现有虚拟形象库中选择，或创建个性化的自定义AI虚拟形象，包括自拍虚拟形象，以完美匹配您品牌的独特身份和创意愿景。

HeyGen为数字营销视频提供了哪些创意工具？

HeyGen提供了一整套适合数字营销视频的创意工具。访问丰富的视频模板库，整合您的品牌套件，使用自定义颜色和标志，并利用字幕样式制作引人入胜的视频内容，吸引观众的注意力。

HeyGen如何实现从文本自动生成视频？

HeyGen通过让您只需点击几下即可从文本生成视频，简化了视频制作过程。只需粘贴您的脚本，选择一个AI虚拟形象和声音，HeyGen的AI引擎将自动创建一个专业视频，大大加快您的内容创作工作流程。