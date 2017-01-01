虚拟形象视频生成器：快速创建AI视频
快速轻松地制作引人入胜的视频内容。我们的AI虚拟形象视频生成器为您提供先进的AI虚拟形象，打造令人惊叹的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人入胜的45秒视频，解释一项新的软件功能，目标是技术精通的潜在客户。采用时尚现代的视觉美学，结合媒体库/库存支持中的吸引人素材，并配以信息丰富且友好的旁白。该视频应展示如何轻松从文本生成视频，突出HeyGen作为AI视频制作工具的能力。
为所有员工创建一个60秒的公司内部更新视频，涵盖重要的政策变更。视觉风格应简洁且专业，确保旁白语气令人安心。为提高可访问性，加入清晰的字幕/说明，并使用专业的AI虚拟形象传达信息，展示AI虚拟形象视频在企业培训视频中的强大作用。
制作一个吸引人的15秒社交媒体短片，宣传即将到来的活动，目标是年轻、多元化的在线观众。视频需要时尚、充满活力的视觉风格，配以动态过渡和充满活力的旁白。利用HeyGen的模板和场景快速制作，并使用纵横比调整和导出功能，完美适应各种平台，创建引人入胜的AI虚拟形象视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的AI虚拟形象视频？
HeyGen让用户能够轻松地将文本转化为引人入胜的视频内容。我们的平台允许您从脚本生成高质量的视频，配有逼真的AI虚拟形象和专业的旁白，简化您的创作过程，制作引人入胜的AI虚拟形象视频。
我可以在HeyGen中自定义AI虚拟形象或创建自己的虚拟形象吗？
可以，HeyGen提供强大的AI虚拟形象自定义选项。您可以从多样化的现有虚拟形象库中选择，或创建个性化的自定义AI虚拟形象，包括自拍虚拟形象，以完美匹配您品牌的独特身份和创意愿景。
HeyGen为数字营销视频提供了哪些创意工具？
HeyGen提供了一整套适合数字营销视频的创意工具。访问丰富的视频模板库，整合您的品牌套件，使用自定义颜色和标志，并利用字幕样式制作引人入胜的视频内容，吸引观众的注意力。
HeyGen如何实现从文本自动生成视频？
HeyGen通过让您只需点击几下即可从文本生成视频，简化了视频制作过程。只需粘贴您的脚本，选择一个AI虚拟形象和声音，HeyGen的AI引擎将自动创建一个专业视频，大大加快您的内容创作工作流程。