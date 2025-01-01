AI视频生成器：即时创建视频
使用HeyGen的AI化身轻松制作引人入胜、逼真的视频，无需复杂拍摄，快速交付专业效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的教学视频，专为AI视频生成器的新用户设计，特别是小企业主，展示如何无缝利用HeyGen的“语音生成”和“字幕/说明”功能来创建易于访问的内容。采用友好、逐步的视觉方法，配以明亮、清晰的屏幕文字和温暖、鼓励的音频语调，引导观众创建专业视频。
开发一个45秒的动态视频，针对探索全球推广的营销专业人士，展示HeyGen的“AI化身”结合“语音生成”在多语言内容中的强大功能，具备真实的唇同步。使用快节奏、现代的视觉风格，展示不同语言的多样化化身，配以充满活力、鼓舞人心的背景音乐，突出全球潜力。
制作一个详细的2分钟技术评测视频，面向技术评测员和教育工作者，比较各种AI视频生成器的设置和自定义功能，特别突出HeyGen强大的“模板和场景”以及广泛的“媒体库/素材支持”。采用清晰、分析性的视觉风格，展示屏幕录制和并排比较，由知识渊博、权威的AI声音解说。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何将文本转换为AI视频？
HeyGen利用先进的AI技术将您的书面脚本转化为引人入胜的AI视频，配有逼真的AI化身和真实的唇同步。我们强大的文本转语音和AI语音生成功能确保您的内容拥有专业的语音解说。
HeyGen能否创建支持多语言和自动字幕的视频？
是的，HeyGen提供全面的多语言支持，使您能够为全球多元化观众制作AI视频。平台确保所有语言的真实唇同步，并自动生成字幕，通过自动字幕功能增强可访问性。
HeyGen提供哪些高级编辑功能用于视频自定义？
HeyGen强大的AI视频编辑器允许广泛的自定义，包括使用动态视频模板和精确的纵横比调整。这使您能够为各种平台量身定制内容，达到精致、专业的外观。
HeyGen上的自定义AI化身有多逼真？
HeyGen以生成高度逼真的AI化身为傲，具备自然的表情和动作，使您的视频生成体验无缝。您还可以创建自定义AI化身，确保您的品牌独特身份在每次制作中得以展现。