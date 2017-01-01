会说话的头像视频生成器：创建引人入胜的AI视频
将您的文本转化为专业视频。利用我们先进的从脚本到视频功能和逼真的AI头像生成引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为TikTok创作者和影响者设计一个动态的15秒社交媒体短片，展示“逼真头像”的互动潜力。视觉和音频风格应快速、时尚，并具有视觉冲击力，配以当代音乐，优化移动设备观看，使用“纵横比调整和导出”。展示“AI头像”如何快速传递流行内容，瞬间吸引观众注意。
制作一个45秒的信息性解释视频，专为教育工作者和企业培训师量身定制，使用“数字人”清晰阐述复杂概念。视频应采用专业且清晰的视觉风格，配以柔和的背景音乐，利用HeyGen的“配音生成”从文本中传递精确信息。重点展示复杂“视频生成器”提供的清晰度和权威性。
开发一个精致的60秒介绍视频，面向全球企业和国际内容创作者，强调“定制AI头像”的力量，以连接多元化的受众。该视频应具有多样化的视觉风格，平滑过渡，并展示使用HeyGen的“配音生成”功能创建的多语言配音。突出开发独特“AI头像”主持人以适应任何品牌或市场的灵活性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我使用AI创建引人入胜的视频？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，可以让您轻松创建令人惊叹的内容。您可以利用会说话的AI头像在几分钟内将文本转化为逼真的视频，使视频创作变得简单易用，适用于任何创意项目。
我可以使用HeyGen自定义我的AI头像吗？
可以，HeyGen使用户能够创建真正代表其品牌或个人风格的定制AI头像。您可以设计独特的数字人形象，并应用品牌控制，以确保所有视频内容的一致性。
HeyGen支持多种语言的文本转语音吗？
当然，HeyGen强大的文本转语音功能支持超过150种语言，使您能够接触全球观众。我们的先进语音克隆技术确保您的视频在多种语言环境中具有自然和真实的旁白。
使用HeyGen制作营销视频容易吗？
HeyGen使创建营销视频变得非常简单，即使您不需要脚本。我们直观的AI视频生成器和模板帮助您快速制作适用于TikTok等平台的引人入胜的内容。