L&D团队的终极人才发展视频制作者

提升知识保留和技能发展。轻松制作引人入胜的培训视频，适用于L&D团队的AI化身。

创建一个60秒的欢迎培训视频，专为新员工设计，采用专业且友好的视觉风格，通过清晰的旁白介绍员工入职的关键方面。该视频应利用HeyGen的丰富“模板和场景”快速建立统一的品牌形象，确保所有新团队成员获得良好的第一印象。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
L&D团队可以制作一个45秒的指导视频，针对现有员工的技能发展，采用现代、引人入胜的视觉美学，配以动态过渡和鼓励性的AI旁白。该视频将有效展示新的软件功能或技术，利用HeyGen的“AI化身”以亲切一致的方式传递内容，提升学习参与度。
示例提示词2
为全体员工设计一个简洁的30秒视频，旨在通过引人入胜的视频内容增强对公司关键政策的记忆力。该视频应采用生动的信息图表风格视觉，配以欢快的背景音乐和精确的口头指示，使用HeyGen的“从脚本到视频”功能高效地将书面政策转化为易于理解的视觉摘要。
示例提示词3
开发一个激励人心的75秒视频，展示公司作为人才发展视频制作者对外部利益相关者和潜在招聘对象的承诺。视觉风格应简洁高端，配以振奋人心的器乐音乐，清晰阐述成长机会。通过HeyGen自动生成“字幕/说明”确保信息的可达性和更广泛的传播。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

人才发展视频制作者的工作原理

轻松创建引人入胜的培训视频，用于员工入职和技能发展，确保通过AI驱动的制作实现高知识保留。

1
Step 1
将文本转换为视频
首先输入您的培训脚本。我们先进的文本到视频功能将在几分钟内将您的内容转化为动态视频。
2
Step 2
选择AI化身
从多样化的AI化身中选择一个作为您的屏幕主持人，为您的员工培训视频增添人性化的触感。
3
Step 3
生成AI旁白
通过多种语言的逼真AI旁白增强您的视频，确保为所有学习者提供清晰一致的解说。
4
Step 4
应用品牌和导出
使用品牌控制自定义您的内容，添加您的标志和企业色彩，然后导出您精心制作的视频，以便无缝分享和技能发展。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化知识转移和SOPs

将复杂的概念和标准操作程序（SOPs）简化为清晰简洁的视频教程，提高团队的理解和操作效率。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的培训视频的制作过程？

HeyGen通过将文本转化为专业视频，配以AI化身和逼真的AI旁白，大大简化了引人入胜的培训视频的制作过程。其直观的平台和现成的视频模板使L&D团队能够快速制作高质量的内容，用于员工培训和技能发展。

是什么让HeyGen成为L&D的有效AI视频制作平台？

HeyGen作为一个强大的AI视频制作平台，帮助L&D团队利用先进的文本到视频技术和可定制的AI化身将脚本转化为动态视频内容。它提供强大的品牌控制以保持一致性，非常适合创建专业的人才发展视频内容。

HeyGen能否帮助提高员工培训中的知识保留？

是的，HeyGen通过允许创作者制作高度引人入胜的视频内容来提高员工培训中的知识保留，这比传统方法更能有效地吸引注意力。AI生成的视频的视觉特性，非常适合说明SOPs和支持技能发展，有助于员工更好地理解和记忆。

使用HeyGen可以多快制作出品牌化的人才发展视频？

使用HeyGen，您可以通过其高效的视频制作工具、可定制的视频模板和强大的品牌控制快速制作品牌化的人才发展视频。平台的功能，包括一键翻译，大大缩短了制作时间，使HeyGen成为一个强大的人才发展视频制作者。