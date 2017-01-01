通过人才招聘视频制作工具提升招聘效果
通过AI虚拟人简化招聘流程，吸引顶尖人才，制作引人入胜的招聘视频。
制作一个60秒的说明视频，旨在简化求职者在申请过程中遇到的招聘流程。视觉风格应专业且简洁，包含清晰的屏幕文字、权威但友好的旁白，以及简约而微妙的背景音乐。利用HeyGen的旁白生成功能，在这些关键的招聘视频中提供清晰一致的指导。
创建一个30秒的“生活中的一天”视频，突出展示贵公司充满活力的企业文化，适合入门级申请者和应届毕业生。采用真实、生动且吸引人的视觉风格，配以欢快、现代的音乐和屏幕文字，强调与团队合作的关键好处。结合HeyGen的AI虚拟人来讲述不同团队成员的经历，增添现代且亲切的感觉。
设计一个50秒的品牌视频，作为针对特定技术职位申请者的创新视频职位描述。该视频需要信息丰富且简洁，采用大胆的公司色彩、专业的旁白和动画文字覆盖，以有效传达复杂信息。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，直接从职位描述中高效生成精准且引人注目的内容。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我们的人才招聘视频？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术帮助HR专业人士高效制作引人注目的人才招聘视频。您可以使用逼真的AI虚拟人和文字转视频功能来吸引顶尖人才并简化招聘流程。
HeyGen为雇主品牌视频提供了哪些创意选项？
HeyGen提供强大的创意引擎，拥有多样化的视频模板和可定制的品牌控制。这使您能够制作独特的雇主品牌视频，包括引人注目的公司文化视频，真正反映您的品牌身份。
使用HeyGen制作引人入胜的招聘视频是否容易？
是的，HeyGen通过直观的视频模板和用户友好的界面简化了招聘视频的制作，不需要高级编辑技能。轻松添加专业旁白，使用旁白生成和自动字幕功能，有效吸引候选人。
HeyGen能否适应不同社交媒体平台的视频？
当然可以，HeyGen允许您通过灵活的纵横比调整和导出功能优化品牌视频，以适应各种社交媒体平台。这确保了您的内容在任何分享平台上都显得专业且有影响力。