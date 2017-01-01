通过人才获取培训生成器掌握招聘
通过动态视觉指南提升您的招聘培训并简化招聘流程，利用文本转视频功能进行引人入胜的课程。
开发一个专为企业培训师和学习与发展部门设计的60秒招聘培训视频，展示现代招聘的创新方法。该视频应具有专业、引人入胜的视觉风格，并配以现代化的音轨，确保高质量的学习体验。利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键概念和场景，使培训感觉互动且前沿。
为小企业主和招聘协调员制作一个30秒的简洁视频，展示如何高效简化招聘流程并自动化外联工作。视觉和音频风格应快速且充满活力，使用醒目的文字覆盖来突出优势。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个专业且有影响力的信息，吸引忙碌的专业人士。
制作一个75秒的权威教育视频，面向有志于人力资源的专业人士和寻求职业发展的个人，详细介绍获得人才获取专业证书的途径。视觉风格应高雅且具有教育性，配以平静、信息丰富的旁白和柔和的背景音乐。通过使用HeyGen的字幕功能，确保所有观众都能清晰地看到文本，增强对复杂主题的理解。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何优化人才获取和招聘培训？
HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频功能，转变了人才获取流程和招聘培训。这一强大的培训工具帮助向新员工和招聘人员提供一致的高质量信息。
HeyGen能否帮助创建员工入职的视觉指南视频？
当然可以。HeyGen是创建员工入职和人力资源计划动态视觉指南视频的优秀培训工具。通过可定制的模板和场景以及品牌控制，您可以确保一致且专业的新员工体验。
是什么让HeyGen成为有效的人才获取AI招聘平台？
HeyGen通过快速生成个性化视频信息进行人才获取和自动化外联，赋予AI招聘平台强大功能。利用语音生成和字幕功能，有效接触合格候选人并简化招聘流程。
HeyGen适合开发招聘策略的专业证书课程吗？
是的，HeyGen非常适合开发专注于高级招聘策略的专业证书课程的综合培训材料。利用动态AI构建器制作可扩展的视频课程，确保您的团队掌握最新技能。