快速将您的课程大纲转化为引人入胜的教育视频，利用AI驱动的语音生成，实现清晰、简明的学生理解。

为教育工作者制作一个引人入胜的30秒课程大纲概述视频，使用友好的AI化身解释关键课程目标，配以清晰的语音生成，采用明亮和吸引人的视觉风格，打造引人入胜的教育视频。

示例提示词1
为希望快速了解课程的学生开发一个动态的45秒课程大纲解释视频，利用预设计的视频模板，配合屏幕文字高亮和字幕/说明，解释重要日期和作业，利用HeyGen的创意引擎打造精美外观。
示例提示词2
为忙碌的教授和讲师制作一个高效的60秒AI生成课程大纲视频，展示如何通过脚本的文本转视频功能节省时间，自动将课程细节转换为专业、信息丰富的视频，配以轻柔的背景音乐，优化比例调整和导出。
示例提示词3
为在线课程创作者和电子学习开发者设计一个现代的30秒课程大纲概述视频，整合创意引擎的自定义文本和动画，结合媒体库/素材支持，展示学习模块，呈现干净的视觉过渡和清晰的音频，适用于在线学习平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

课程大纲概述视频生成器的工作原理

轻松将您的课程大纲转化为引人入胜的视频。简化复杂的课程信息，并通过专业质量的解释器增强学生的理解。

1
Step 1
上传您的课程大纲文档
通过上传文档或直接粘贴内容提供您的课程大纲文本。我们强大的脚本文本转视频功能将把这些内容转换为初步视频草稿。
2
Step 2
生成您的初步视频草稿
我们的AI即时将您的课程大纲脚本转化为视觉叙述，使用动态AI化身清晰专业地展示您的课程内容。
3
Step 3
根据语气、格式和长度进行自定义
利用自定义文本和动画工具完善视频的呈现。调整语气、节奏和视觉效果，以完美匹配您的教学风格和课程要求。
4
Step 4
导出并分享您的解释视频
通过比例调整和导出功能完成您的视频，确保其完美适合任何平台。下载高质量的MP4，准备在在线学习平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化视频制作

快速创建引人入胜的课程大纲概述视频和补充剪辑，为教育工作者节省大量时间。

常见问题

HeyGen如何为我的课程大纲创建引人入胜的教育视频？

HeyGen的AI视频生成器使教育工作者能够从文本中创建引人入胜的教育视频，将复杂的课程大纲概述转化为动态演示。您可以利用AI化身和自定义文本与动画，简化您的创意引擎，实现端到端的视频生成。

什么是课程大纲解释视频制作器，HeyGen如何运作？

HeyGen作为一个先进的课程大纲解释视频制作器，使用AI将您的文本课程大纲转换为专业的端到端视频。您可以轻松选择视频模板，并利用AI语音生成功能，简化在线学习平台上学生的复杂信息。

HeyGen的AI视频生成器能否制作具有真实感的AI化身和语音解说的视频？

是的，HeyGen强大的AI视频生成器可以集成真实感的AI化身和高质量的语音生成。这使您能够制作清晰且专业的课程大纲概述视频，提高观众的理解和参与度。

我如何使用HeyGen自定义我的课程大纲概述视频？

使用HeyGen，您可以对课程大纲概述视频进行广泛的自定义。轻松调整内容，添加自定义文本和动画，应用字幕和说明，并利用多样的视频模板，快速生成全面的课程资源，帮助您节省时间。