终极可持续性视频生成器
使用文本转视频功能快速为社交媒体创建引人注目的环保信息和有影响力的叙事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的公益广告，面向小型企业和环保消费者，展示使用AI可持续性视频制作工具的实用可持续性技巧。该视频应以AI化身传递环保信息，采用引人入胜和积极的视觉和音频风格，利用HeyGen的AI化身实现个性化效果。
为教育机构和非政府组织制作一段1分钟的纪录片风格视频，突出一个成功的社区主导的可持续性项目，专注于影响力叙事。视觉风格应具有启发性，配以舒缓的背景音乐，并使用HeyGen的旁白生成功能生成清晰的旁白，确保可持续性视频深刻共鸣。
为市场团队和企业传播者设计一段45秒的企业沟通视频，展示公司在气候责任方面的举措。利用HeyGen的模板和场景，呈现现代且清晰的视觉风格，配以充满活力的背景音乐和屏幕文字，快速生成AI视频，传达他们作为气候责任视频制作者的承诺。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进AI可持续性视频的创建？
HeyGen利用先进的AI将文本转化为引人注目的可持续性视频。我们复杂的AI视频生成器简化了制作过程，使用户无需具备视频编辑经验即可快速高效地创建专业的环保信息。
HeyGen提供哪些具体工具来制作有影响力的气候责任视频？
HeyGen提供了一整套功能，包括可定制的模板和丰富的媒体库，用于制作气候责任视频。用户还可以利用品牌控制，确保其可持续性视频与其组织身份完美契合，使其成为一个有效的AI视频编辑器。
HeyGen能否通过AI生成的视频传达复杂的环境信息？
是的，HeyGen擅长将复杂的环境信息简化为引人入胜的AI生成视频内容。通过逼真的AI化身和旁白生成，HeyGen使用户能够在气候数据和ESG报告等关键主题上进行清晰、有影响力的叙事，增强理解和传播。
使用HeyGen从脚本生成可持续性视频需要多长时间？
HeyGen高效的文本转视频功能允许快速创建高质量的可持续性视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI视频生成器就会处理它，生成包含化身、旁白和字幕的完整视频，简化整个制作流程。