可持续性叙事视频制作器：讲述您的绿色故事

使用AI化身打造强大的可持续性叙事，让您的环保信息轻松地与全球观众产生共鸣。

制作一个60秒的有影响力的视频，提高公众对气候变化的认识，使用明亮、充满希望的视觉效果和鼓舞人心的音轨。音频应由清晰、友好的声音传递环保信息，并通过HeyGen的AI化身生动地呈现故事。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的专业视频，面向商业领袖和投资者，展示您公司的ESG报告和影响力叙事工作。视觉和音频风格应是企业化、简洁且权威的，包含数据可视化和自信的声音，利用HeyGen的文本转视频功能实现高效制作。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒可持续性解释视频，面向学生和教育工作者，以易于理解的方式解释复杂的生态概念。视觉风格应是插图式且引人入胜的，配以欢快的音轨和热情的旁白，充分利用HeyGen的多样化模板和场景快速开始。
示例提示词3
制作一个50秒的社区聚焦可持续性叙事视频，以激励当地居民和潜在志愿者参与即将到来的清理活动。视频需要有振奋人心、激励性的视觉美学和充满力量的音频风格，通过HeyGen的语音生成功能高效生成说服力强且温暖的叙述。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

可持续性叙事视频制作器的工作原理

使用AI驱动的平台轻松打造引人入胜的可持续性叙事，设计有影响力的环保信息和ESG报告。

1
Step 1
创建您的叙事脚本
首先将您的可持续性信息编写或粘贴到平台中。我们的文本转视频功能能够轻松地将您的文字转化为视觉故事。
2
Step 2
选择您的AI呈现者
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌并传递您的信息。这些数字呈现者为您的可持续性内容带来专业且引人入胜的效果。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
利用我们广泛的媒体库增强您的视频。整合相关的库存视频、图像和背景音乐，丰富您的可持续性叙事。
4
Step 4
导出并分享您的影响力
完成您的引人入胜的解释视频，并轻松以各种纵横比导出。将您强大的可持续性故事分享至所有目标平台，以最大化您的影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过影响力叙事激励行动

制作能引起观众共鸣的激励视频，推动参与并鼓励为环境变化采取积极行动。

常见问题

HeyGen如何简化可持续性解释视频的制作？

HeyGen通过将您的脚本从文本转化为视频，简化了引人入胜的可持续性解释视频的制作。其AI驱动的平台让您能够轻松传达重要的环保信息和影响力叙事，使复杂话题变得易于理解。

HeyGen能否协助制作ESG演示视频？

是的，HeyGen是一个有效的AI可持续性视频制作工具，用于制作专业的ESG演示视频。您可以利用AI化身和高质量的语音生成功能，清晰有力地表达您的ESG报告和环保信息。

HeyGen有哪些功能使其成为高效的可持续性视频制作工具？

HeyGen作为高效的可持续性视频制作工具，得益于其强大的AI驱动平台。它提供丰富的媒体库和可定制的视频模板，能够快速创建具有专业品牌控制的有影响力的环保信息。

为什么使用HeyGen的AI化身提高气候变化意识？

HeyGen的AI化身通过提供引人入胜且一致的屏幕呈现者，显著增强了气候变化意识视频的效果。这一功能结合自然的语音生成，有助于更有力地传达环保信息，并有效地与观众建立联系，实现强大的影响力叙事。