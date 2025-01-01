利用可持续发展信息视频生成器释放影响力
使用从脚本到视频功能，通过强大的可持续发展视频转变您的ESG报告和社交媒体活动。
示例提示词1
为商业专业人士、利益相关者和投资者制作一个45秒的企业可持续发展报告视频，详细介绍贵公司对ESG报告的承诺。该视频需要具有流畅、权威的视觉美感，配以专业图形和数据，并辅以平静、适合企业的音乐。通过使用HeyGen的AI虚拟形象来讲述关键指标和成就，确保一个有影响力的故事体验。
示例提示词2
如何制作一个60秒的教育视频，以提高年轻人和学生对气候变化的认识，特别是关注海洋塑料的破坏性影响？视觉和音频风格应具有沉浸感和发人深省的效果，结合详细的动画序列与强大的现实世界图像和戏剧性的声音设计，所有这些都通过HeyGen的从脚本到视频功能高效地构建，以实现精确的信息传递。
示例提示词3
让我们为当地社区和个人制作一个简洁的30秒视频，提供实用的日常可持续发展小贴士。这个AI视频生成器应具有温暖、亲切的视觉风格，描绘不同的人在日常生活中实践环保习惯，配以欢快、易于接受的音乐。通过利用HeyGen的广泛模板和场景，轻松创建这一引人入胜的内容，让可持续发展对每个人来说都变得可实现。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为我的组织的AI可持续发展视频制作工具？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器，帮助您轻松将脚本转化为专业内容，无论是企业可持续发展报告视频还是气候变化意识视频，均可轻松制作。
HeyGen提供哪些创意工具以确保可持续发展视频中的有影响力的故事讲述？
HeyGen提供了一套创意工具，包括庞大的媒体库、可定制的视频模板以及制作引人入胜的提示的能力，所有这些都旨在实现与观众产生共鸣的有影响力的故事讲述。
HeyGen能否将我的可持续发展信息脚本转换为带有AI虚拟形象和配音的视频？
当然可以，HeyGen的AI视频生成器在从脚本到视频方面表现出色，能够通过逼真的AI虚拟形象和高质量的AI配音生成将您的可持续发展信息生动呈现。
HeyGen如何简化ESG报告和社交媒体活动视频的制作？
HeyGen通过直观的视频编辑器简化了制作适合ESG报告和社交媒体活动的专业可持续发展视频的过程，轻松分享您的影响力。