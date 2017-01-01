可持续发展倡议视频制作器：讲述您的绿色故事
通过无缝的从脚本到视频功能提升您的影响叙事，并创建引人入胜的社交媒体视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为投资者和B2B合作伙伴开发一个专业的60秒企业可持续发展视频，展示可持续的商业实践。该视频需要干净、数据驱动的视觉效果，流畅的过渡，配以平静、自信的叙述，通过HeyGen的从脚本到视频的功能高效地将详细的脚本转化为引人入胜的内容。
设计一个信息丰富的30秒视频，解释一项新的绿色创新及其对环境的积极影响，目标是普通公众和社交媒体用户。利用明亮、吸引人的动画风格视觉效果和充满活力、友好的旁白，借助HeyGen丰富的模板和场景选择，实现快速且视觉上吸引人的制作。
制作一个动态的20秒行动号召视频，倡导环境保护，专为社交媒体上的年轻群体打造。采用快速剪辑的自然与污染环境对比，鲜明的色彩，以及由HeyGen创建的AI化身传递的略显紧迫的语气，优化以实现快速的社交媒体互动。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为企业可持续发展视频制作器运作？
HeyGen通过其AI视频平台简化了企业可持续发展视频的制作。您可以将脚本转化为引人入胜的视觉叙事，使影响叙事变得易于实现且高效，适用于您的可持续商业实践。
HeyGen是否允许根据特定环境目标定制可持续发展视频？
是的，HeyGen提供广泛的品牌控制和多样的模板与场景，以创建定制的可持续发展视频。这使得组织能够打造独特的信息，有效传达其环境影响和绿色倡议。
HeyGen提供哪些功能来创建关于可持续发展的引人入胜的社交媒体视频？
HeyGen使用户能够通过从脚本到视频的技术、AI化身和强大的配音生成功能制作引人入胜的社交媒体视频。这些工具确保您的可持续发展信息对广泛的观众清晰且吸引人。
HeyGen能否支持组织生成用于ESG报告和环境倡导的视频内容？
当然可以，HeyGen作为一个强大的可持续发展倡议视频制作器，支持ESG报告和更广泛的环境保护工作。其直观的界面和多样的功能使用户能够创建专业的视频内容，突出其对负责任未来实践的承诺。