可持续发展解说视频制作工具，打造引人入胜的ESG内容
使用预设的模板和场景轻松制作专业且引人入胜的可持续发展内容，简化您的视频创作过程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的企业可持续发展报告视频，面向企业利益相关者和投资者，总结公司在ESG报告方面的主要成就和未来承诺。视觉叙事应专业且数据驱动，采用简洁的信息图表风格，并使用可信的AI化身清晰地呈现信息，利用HeyGen的AI化身实现精致的呈现。
为学生和教育工作者设计一个30秒的动态视频，聚焦于可再生能源的变革潜力及其在环境保护中的作用。视觉风格应激励人心且视觉丰富，结合有影响力的故事叙述，快速剪辑和强有力的图像，使用HeyGen的多功能模板和场景高效传达充满希望的信息。
制作一个15秒的社交媒体视频，面向年轻人，提供三种快速且可操作的日常可持续实践。视觉呈现需要生动且节奏快，优化为移动设备观看，配有简洁的配音和HeyGen的字幕功能，以确保即使在无声情况下也能最大程度地吸引观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助制作引人入胜的可持续发展解说视频？
HeyGen通过拖放编辑器和丰富的模板与场景，赋予您为可持续发展计划制作有影响力的故事叙述的能力。我们的AI驱动平台使视频创作变得简单易行，帮助您清晰地传达复杂的ESG理念，并制作出有影响力的可持续发展视频。
HeyGen提供哪些AI功能来制作ESG视频？
HeyGen利用先进的AI化身和AI语音生成器为您的ESG视频赋予生命。您可以从脚本转化为视频，添加动态过渡，并轻松定制视觉叙事，提升您的企业可持续发展报告视频。
HeyGen能否根据特定品牌定制可持续发展视频？
当然可以。HeyGen提供完整的品牌控制，包括自定义标志和色彩方案，确保您的可持续发展视频完美契合您组织的身份。这有助于创建与企业利益相关者和投资者产生共鸣的连贯且有影响力的可持续发展视频。
使用HeyGen可以多快制作出高质量的可持续发展内容？
HeyGen显著简化了视频创作过程，使您能够快速高效地生成专业的可持续发展解说视频。通过直观的界面和预设计的绿色模板，您可以轻松将可持续发展内容创意转化为引人入胜的视觉叙事。