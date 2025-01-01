可持续性简报视频制作器：创建有影响力的报告

利用AI功能轻松创建引人入胜的可持续性视频，推动影响力叙事。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个现代化的60秒“环境可视化”视频，突出展示一项新的“绿色创新”，面向潜在投资者和B2B合作伙伴。视觉风格应简洁专业，结合数据驱动的视觉效果和冷静权威的旁白。利用HeyGen的“AI虚拟人”功能，以可信且引人入胜的方式展示创新。
示例提示词2
设计一个30秒的“教育可持续性内容”视频，面向学生和公众，专注于“气候变化意识视频”。视觉和音频风格应以简单、有趣的动画、友好清晰的旁白和轻松的背景音乐为特点。使用HeyGen的“语音生成”功能撰写脚本并生成完美的旁白。
示例提示词3
为内部利益相关者和企业合作伙伴制作一个专业的90秒视频，将“企业可持续性报告视频”转化为引人注目的“可持续性信息传递”。确保具有高度专业的企业视觉风格，强烈的品牌元素和清晰简洁的旁白，配以企业管弦乐音乐。通过选择HeyGen的“模板和场景”库来加快创作过程。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

可持续性简报视频制作器的工作原理

使用我们直观的在线视频制作器轻松创建引人入胜的可持续性简报。快速将您的环境数据和影响故事转化为引人入胜的视频内容。

1
Step 1
选择您的起点
首先从多种专为可持续性主题设计的专业模板中选择，或从空白画布开始，从头构建您的简报。
2
Step 2
添加您的简报内容
输入您的关键信息和数据。我们的“从脚本到视频”功能可以即时生成口述叙述，为您节省时间并确保您的可持续性简报的清晰度。
3
Step 3
选择视觉效果和品牌
通过相关的视觉效果增强您的视频。利用我们广泛的媒体库/库存支持，找到引人入胜的图像和视频，并应用您的品牌标志和颜色，以获得一致的外观。
4
Step 4
导出并分享您的信息
完成您的可持续性简报，添加自动字幕/说明以提高可访问性，然后轻松使用纵横比调整和导出选项下载并在各种平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强企业可持续性培训

通过AI驱动的视频内容提高员工在可持续性培训项目中的参与度和保留率，以更好地理解绿色实践。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的可持续性简报视频？

HeyGen的AI驱动平台使您能够轻松使用专业设计的模板制作高质量的可持续性简报视频。您可以有效传达环境信息，并向更广泛的观众展示您的可持续实践。

HeyGen提供哪些AI功能来制作有影响力的环境视频？

HeyGen提供先进的AI功能，如文本到视频转换和逼真的语音生成，以使您的环境信息栩栩如生。这使得高效创建引人入胜的视频成为可能，突出气候变化意识和绿色创新。

HeyGen是否提供专门用于可持续性视频的模板？

是的，HeyGen提供多种专业设计的模板，包括绿色模板，非常适合可持续性视频和企业可持续性报告。您可以轻松地使用您的品牌、库存媒体和动态文本动画自定义这些模板，以实现有效的影响力叙事。

HeyGen能否协助制作引人入胜的社交媒体视频以进行可持续性活动？

是的，HeyGen简化了为可持续性活动创建简短而有影响力的社交媒体视频的过程，帮助您接触广泛的观众。利用其快速视频编辑功能，添加自动字幕和说明，并利用库存媒体库在各种平台上制作引人入胜的内容。