可持续发展基础视频生成器：创建引人入胜的培训
通过HeyGen的从脚本到视频功能快速将可持续发展基础知识转化为引人入胜的视频，简化ESG学习。
101/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个60秒的企业培训模块，专注于内部员工的ESG学习，采用专业、简洁的视觉设计。利用一个成熟的虚拟主持人和舒缓的背景音乐，展示HeyGen的语音生成功能，以简明而权威的方式传达环境、社会和治理原则。
示例提示词2
为环保非营利组织制作一个30秒的动态社交媒体视频，旨在激发即时兴趣并推动参与。视频应结合情感共鸣的视觉效果、激励人心的音乐和有影响力的文字叠加，通过引人注目的影响力故事有效传达行动号召，利用HeyGen的从脚本到视频功能实现快速内容创作。
示例提示词3
创建一个45秒的信息视频，面向教育工作者和培训师，展示如何快速为学生制作引人入胜的内容。以现代、充满活力的视觉风格呈现，配以清晰简洁的解释和欢快的音乐，强调HeyGen的模板和场景在快速视频制作中的高效性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的可持续发展基础内容直接输入或粘贴到我们强大的从文本到视频编辑器中。这将成为您视频的基础，利用我们的从脚本到视频功能。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择一个作为您的虚拟主持人，为您的可持续发展主题增添人性化的触感。
3
Step 3
定制品牌和语音
使用品牌控制应用公司的视觉识别，添加标志和自定义颜色，确保您的信息与品牌完美契合。
4
Step 4
导出您的引人入胜的视频
快速生成完成的视频，准备在各种平台上进行有影响力的可持续发展培训，利用AI的高效性实现快速制作。
常见问题
HeyGen如何简化企业的AI视频生成？
HeyGen通过先进的AI视频生成技术帮助企业快速创建专业视频。我们的平台简化了整个过程，使得无需复杂的编辑软件即可快速制作视频。
HeyGen能否创建引人入胜的可持续发展培训内容？
是的，HeyGen非常适合开发引人入胜的可持续发展培训和ESG学习材料。您可以轻松地将文本转化为视频，使用逼真的AI虚拟形象传递具有强大影响力的故事，打动您的观众。
是什么让HeyGen的视频对观众具有吸引力？
HeyGen通过提供逼真的AI虚拟形象作为虚拟主持人确保视频的吸引力。结合强大的品牌控制，您的视频在所有沟通中保持一致和专业的外观。
HeyGen适合制作社交媒体视频吗？
当然，HeyGen非常适合高效生成动态社交媒体视频。我们丰富的视频模板库允许快速定制，确保您的内容在任何平台上脱颖而出。