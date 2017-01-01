支持视频制作工具：轻松制作培训和操作视频

快速将您的脚本转化为专业支持视频，使用文本转视频技术，提高清晰度并减少制作时间。

为新客户创建一个45秒的欢迎解说视频，目标是小企业主，特色是一个友好且平易近人的AI化身展示关键优势。视觉风格应明亮且简约，配以直接从您的脚本生成的清晰、自信的旁白，强调平台在有效视频叙事中的易用性。

示例提示词1
为社交媒体营销人员设计一个30秒的短片，展示新产品发布，专为Instagram Reels和TikTok量身定制。视觉和音频风格应活泼且充满活力，利用动态模板和场景突出产品特点。包括自动生成的吸引人的字幕/标题，以吸引观众，展示快速视频创作在社交媒体视频中的强大功能。
示例提示词2
制作一个鼓舞人心的60秒推荐视频，面向创意爱好者，分享他们学习新技能的旅程。视觉风格应温暖且真实，结合媒体库中的高质量素材以增强叙述。使用发自内心的旁白讲述一个引人入胜的故事，展示如何简单地从一个简单的提示生成视频而无需复杂的编辑。
示例提示词3
为营销团队开发一个简洁的50秒教程视频，关于优化广告活动，设计风格专业且简洁。该视频应有效传达复杂信息，使用AI视频编辑器，确保所有内容通过纵横比调整和导出完美适配不同平台。集成精确的字幕/标题以确保全球观众的可访问性和清晰度。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

支持视频制作工具的工作原理

轻松创建清晰且引人入胜的支持视频，以指导您的用户，回答常见问题，并通过AI提高客户满意度。

1
Step 1
创建您的内容
首先编写或粘贴您的支持脚本。我们的AI视频编辑器可以轻松将您的文本转化为专业视频。
2
Step 2
选择您的视觉效果和声音
从多样化的AI化身中选择，并生成自然的旁白，以清晰地呈现您的支持信息。
3
Step 3
添加品牌和增强功能
通过品牌控制加入您的品牌标志和颜色。通过为视频添加动态字幕来增强可访问性。
4
Step 4
导出和分享
完成您的视频创作，并以适合各种平台的最佳纵横比导出，准备与您的观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩展教育内容

使用AI视频创作快速开发和提供更多教育课程，扩大影响力并为全球观众提供有价值的支持。

常见问题

HeyGen如何通过AI增强我的视频叙事能力？

HeyGen通过允许您生成AI化身来讲述您的脚本，从而赋予创意视频叙事能力，使您的故事栩栩如生。这种创新方法简化了多种应用的专业视频创作。

HeyGen是否提供快速内容创作的视频模板？

是的，HeyGen提供多种可定制的视频模板，使视频创作对每个人都易于使用。您可以快速调整这些模板以适应您的品牌和信息，高效生成高质量的社交媒体视频。

HeyGen包含哪些用于专业输出的高级视频创作功能？

HeyGen集成了强大的视频创作功能，如逼真的旁白和动态字幕，以提升您的内容。这些工具确保任何项目的输出都经过精心打磨，提升跨平台的参与度。

我可以使用HeyGen从简单的提示生成视频吗？

当然可以！HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，允许您从简单的提示生成视频。您还可以利用丰富的素材库来视觉上补充您的生成内容，使创意制作流畅高效。