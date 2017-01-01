支持视频制作工具：轻松制作培训和操作视频
快速将您的脚本转化为专业支持视频，使用文本转视频技术，提高清晰度并减少制作时间。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体营销人员设计一个30秒的短片，展示新产品发布，专为Instagram Reels和TikTok量身定制。视觉和音频风格应活泼且充满活力，利用动态模板和场景突出产品特点。包括自动生成的吸引人的字幕/标题，以吸引观众，展示快速视频创作在社交媒体视频中的强大功能。
制作一个鼓舞人心的60秒推荐视频，面向创意爱好者，分享他们学习新技能的旅程。视觉风格应温暖且真实，结合媒体库中的高质量素材以增强叙述。使用发自内心的旁白讲述一个引人入胜的故事，展示如何简单地从一个简单的提示生成视频而无需复杂的编辑。
为营销团队开发一个简洁的50秒教程视频，关于优化广告活动，设计风格专业且简洁。该视频应有效传达复杂信息，使用AI视频编辑器，确保所有内容通过纵横比调整和导出完美适配不同平台。集成精确的字幕/标题以确保全球观众的可访问性和清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的视频叙事能力？
HeyGen通过允许您生成AI化身来讲述您的脚本，从而赋予创意视频叙事能力，使您的故事栩栩如生。这种创新方法简化了多种应用的专业视频创作。
HeyGen是否提供快速内容创作的视频模板？
是的，HeyGen提供多种可定制的视频模板，使视频创作对每个人都易于使用。您可以快速调整这些模板以适应您的品牌和信息，高效生成高质量的社交媒体视频。
HeyGen包含哪些用于专业输出的高级视频创作功能？
HeyGen集成了强大的视频创作功能，如逼真的旁白和动态字幕，以提升您的内容。这些工具确保任何项目的输出都经过精心打磨，提升跨平台的参与度。
我可以使用HeyGen从简单的提示生成视频吗？
当然可以！HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，允许您从简单的提示生成视频。您还可以利用丰富的素材库来视觉上补充您的生成内容，使创意制作流畅高效。