支持教程视频生成器：快速、简单、有效

生成引人入胜的AI生成视频教程，使用逼真的AI虚拟形象，简化员工入职培训和客户支持文档。

116/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个吸引人的90秒培训视频，向现有用户介绍新产品功能。利用HeyGen的AI虚拟形象和精美的模板和场景，呈现现代、动态的视觉美感，配以欢快的背景音乐和清晰的解说，通过AI视频生成器生成高效概览，提升产品采用率。
示例提示词2
为高级用户和技术支持人员制作一个全面的2分钟视频，作为复杂配置过程的详细视频文档。视频应包含详细的屏幕录制和专业、信息丰富的音频风格，配合HeyGen的自动字幕/字幕功能以确保可访问性，并通过从详细脚本转换为视频的功能构建。
示例提示词3
开发一个快速的45秒AI生成视频，解决常见客户支持询问。采用友好、品牌化的视觉风格，配以简洁的解说和HeyGen媒体库/库存支持中的相关素材，确保可以轻松导出为多种纵横比以便多平台分发，使用纵横比调整和导出功能。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

支持教程视频生成器的工作原理

轻松将复杂的指令转化为引人入胜的视频教程，提升用户理解并简化您的支持文档，借助智能AI。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的教程内容。利用HeyGen的文本转视频功能自动将您的书面指令转换为视频叙述。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样化的AI虚拟形象库中选择一个来解说您的教程。这些数字主持人确保您的支持内容在屏幕上呈现出一致和专业的形象。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过加入相关的视觉效果和应用您品牌的独特身份来增强清晰度。利用品牌控制（标志、颜色）确保您的教程与公司的美学一致。
4
Step 4
导出您的教程
生成完整的教程，包括自动添加的字幕/说明以提高可访问性。导出高质量的视频，准备好用于您的知识库或支持渠道。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的支持主题

.

利用AI视频将复杂的技术支持主题分解为清晰、易懂的教程，提升用户理解并减少支持查询。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI生成视频的创建？

HeyGen允许用户快速将脚本转化为专业的AI生成视频，利用先进的文本转视频功能。它具有可定制的AI虚拟形象和语音生成，简化了视频文档的整个制作过程。

HeyGen可以自动为我的视频添加字幕和说明吗？

是的，HeyGen无缝集成了自动字幕和说明，提升了支持培训视频和视频文档的可访问性。此功能是HeyGen强大的AI视频编辑器功能的一部分，确保全面的后期制作能力。

HeyGen为商业用途提供哪些类型的模板？

HeyGen提供多样化的模板库，旨在加速各种商业视频的创建，包括支持教程视频、员工入职内容和标准操作程序。这些现成的场景帮助用户高效制作高质量的培训视频。

HeyGen如何帮助维护视频内容的品牌一致性？

HeyGen为用户提供全面的品牌控制，允许在所有AI生成视频中一致地整合标志和品牌颜色。您还可以选择各种AI虚拟形象来专业地代表您的品牌。