培训视频制作工具：创建引人入胜的支持内容
通过HeyGen的AI虚拟人，轻松促进知识共享并使您的团队无缝对齐，打造引人入胜的内容。
开发一个动态的90秒教程视频，面向开发人员入职复杂的内部工具。视频应具有时尚现代的视觉风格，使用动画图表解释核心功能，并配以精准的旁白。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将详细的技术文档高效转化为引人入胜的培训视频，并将其添加到内部教程视频库中。
制作一个2分钟的标准操作程序（SOP）视频，面向制造车间操作员，详细介绍新的设备维护流程。视频的视觉和音频风格应清晰有条理，利用设备操作的特写镜头和冷静的指导性声音。利用HeyGen的“模板和场景”快速构建结构化且视觉一致的培训视频，帮助有效记录新的工作流程。
为全球客户支持代理设计一个吸引人的45秒故障排除指南，重点解决常见产品问题。视觉风格应明亮实用，结合屏幕录制和简洁的文字覆盖来说明解决方案，并配以鼓励性的声音。结合HeyGen的“字幕/说明”功能，确保视频对不同语言背景的观众可访问且有效，促进团队间的知识共享，并可按需使用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的生成式AI平台如何提升我的培训视频？
HeyGen的生成式AI平台通过允许您将脚本转化为引人入胜的内容，配以AI虚拟人和AI生成的旁白，彻底改变了培训视频的制作方式。这大大简化了制作高质量、专业培训视频的工作流程，促进知识共享和团队对齐。
HeyGen在创建教程视频方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供了强大的工具，如AI屏幕录制器和强大的编辑器，用于创建精确的技术教程视频。您可以轻松捕捉屏幕内容，添加AI生成的旁白，并结合时间戳评论，以清晰的步骤描述和视频文档。
HeyGen是否支持全球培训计划的多语言功能？
当然，HeyGen支持全球培训需求的多语言功能，包括一键翻译成140多种语言。此功能确保您的培训视频对不同团队可访问且有影响力，促进全球范围内的高效知识共享。
我可以将HeyGen的视频创作直接集成到现有工作流程中吗？
是的，HeyGen设计为无缝集成到您的现有工作流程中。通过浏览器扩展和桌面应用等功能，您可以轻松创建、编辑和分享引人入胜的培训视频，使整个过程更高效，并可按需为您的团队提供。