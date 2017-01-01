支持培训视频生成器以减少支持工单

通过AI化身进行引人入胜的员工入职培训，减少支持工单并增强学习效果。

制作一个引人入胜的45秒视频，让新员工快速掌握基本的入职流程。视觉风格应温暖宜人，使用动态图形和友好、清晰的AI配音，展示HeyGen的AI化身如何个性化欢迎体验，以实现有效的员工入职培训。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
构思一个简洁的60秒技术培训视频，面向现有支持人员，展示复杂的软件故障排除指南。采用简洁、专业的美学风格，配以清晰的屏幕录制和易于跟随的文本转视频脚本解说，确保简化知识共享，从而有效减少支持工单。
示例提示词2
想象制作一个专为客户设计的30秒生动视频，提供快速的视觉指南以解决常见问题，从而减少支持工单。该视频应具有明亮、直观的视觉风格，配以动画注释和清晰的配音生成，利用HeyGen的模板和场景确保一致且专业的品牌展示，实现轻松的知识共享。
示例提示词3
制作一个专业的50秒视频，面向所有公司员工，介绍并解释新的合规政策更新。视觉和音频风格应权威且亲切，采用自信的AI化身传递关键信息，并辅以易于访问的字幕/说明，以实现全面的员工发展和合规培训。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

支持培训视频生成器的工作原理

快速使用AI制作专业的支持培训视频。轻松简化复杂概念并提升知识共享。

1
Step 1
粘贴您的脚本
将您的培训内容或脚本粘贴到编辑器中。我们的生成式AI平台将立即使用文本转视频功能将您的文本转换为动态视频。
2
Step 2
选择AI化身
从多样的AI化身库中选择一个来展示您的培训材料。自定义他们的外观以匹配您的品牌风格并增强参与度。
3
Step 3
增强配音效果
为您的培训视频添加多种语言的专业AI配音。利用配音生成确保所有学习者都能获得清晰且引人入胜的解说。
4
Step 4
导出并分享
以多种格式下载完成的培训视频，支持纵横比调整和导出，或直接分享至您的学习平台以实现无缝集成。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂概念

将复杂的支持主题和技术指南转化为清晰、简洁且易于理解的AI培训视频，以实现有效的知识转移。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI培训视频的制作？

HeyGen的AI视频生成器使用户能够轻松创建引人入胜的AI培训视频。您可以将文本脚本转化为视频，使用逼真的AI化身和AI配音，并利用预制模板来简化内容创作过程。

HeyGen能否定制培训视频以增强品牌和参与度？

是的，HeyGen允许您通过全面的品牌控制来定制视频以保持一致性。通过引人入胜的内容增强参与度，添加字幕/说明以提高可访问性，并利用多样的模板和场景来创造有影响力的培训体验。

哪些类型的培训计划可以从HeyGen的平台中受益？

HeyGen是各种计划的理想支持培训视频生成器，包括高效的员工入职培训、全面的技术培训和有效的知识共享。通过提供清晰、一致的内容，组织甚至可以帮助减少支持工单。

HeyGen是否提供多语言功能以进行全球培训？

作为领先的生成式AI平台，HeyGen提供强大的多语言功能，允许您使用AI化身和多样的AI配音在多种语言中创建培训视频。这确保了您的内容对全球观众可访问。