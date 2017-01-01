支持培训视频生成器以减少支持工单
通过AI化身进行引人入胜的员工入职培训，减少支持工单并增强学习效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
构思一个简洁的60秒技术培训视频，面向现有支持人员，展示复杂的软件故障排除指南。采用简洁、专业的美学风格，配以清晰的屏幕录制和易于跟随的文本转视频脚本解说，确保简化知识共享，从而有效减少支持工单。
想象制作一个专为客户设计的30秒生动视频，提供快速的视觉指南以解决常见问题，从而减少支持工单。该视频应具有明亮、直观的视觉风格，配以动画注释和清晰的配音生成，利用HeyGen的模板和场景确保一致且专业的品牌展示，实现轻松的知识共享。
制作一个专业的50秒视频，面向所有公司员工，介绍并解释新的合规政策更新。视觉和音频风格应权威且亲切，采用自信的AI化身传递关键信息，并辅以易于访问的字幕/说明，以实现全面的员工发展和合规培训。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI培训视频的制作？
HeyGen的AI视频生成器使用户能够轻松创建引人入胜的AI培训视频。您可以将文本脚本转化为视频，使用逼真的AI化身和AI配音，并利用预制模板来简化内容创作过程。
HeyGen能否定制培训视频以增强品牌和参与度？
是的，HeyGen允许您通过全面的品牌控制来定制视频以保持一致性。通过引人入胜的内容增强参与度，添加字幕/说明以提高可访问性，并利用多样的模板和场景来创造有影响力的培训体验。
哪些类型的培训计划可以从HeyGen的平台中受益？
HeyGen是各种计划的理想支持培训视频生成器，包括高效的员工入职培训、全面的技术培训和有效的知识共享。通过提供清晰、一致的内容，组织甚至可以帮助减少支持工单。
HeyGen是否提供多语言功能以进行全球培训？
作为领先的生成式AI平台，HeyGen提供强大的多语言功能，允许您使用AI化身和多样的AI配音在多种语言中创建培训视频。这确保了您的内容对全球观众可访问。