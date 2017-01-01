想象一个45秒的视频，专门针对被客户支持工作压得喘不过气的小企业主。视频将采用温暖、鼓励的视觉风格和柔和、吸引人的音乐，展示一个创新的“FAQ生成器”如何简化“客户支持”。利用HeyGen的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，讲述从无尽的查询到高效、赋能的客户互动的旅程，展示如何轻松生成全面的常见问题解答。

生成视频