轻松生成支持服务台培训视频
通过AI虚拟形象制作引人入胜的培训视频，简化客户教育，让您的内容栩栩如生。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有支持人员开发一段90秒的指导视频，介绍新的工作流程自动化工具和程序。视觉风格应充满活力，包含屏幕录制，并由友好且自信的AI语音演员配合使用HeyGen的从脚本到视频功能进行高效内容创作。
为经验丰富的支持技术人员制作一段1分钟的技术视频，演示针对特定产品问题的高级故障排除技术。视频应采用精确和技术性的视觉风格，配有清晰的注释，并通过HeyGen的字幕/说明提高可访问性，特色是由我们的生成式AI平台生成的简洁权威的AI语音演员。
为所有支持人员生成一段75秒的引人入胜的培训视频，重点介绍处理具有挑战性的客户互动的最佳实践。这个AI视频平台培训片将利用情景式视觉效果和对话语气，由HeyGen的专业配音生成驱动，以促进客户教育技能的提升。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen作为AI视频生成器如何运作？
HeyGen是一个强大的AI视频平台，可以让您轻松创建专业视频。利用先进的生成式AI技术，它将您的脚本从文本转化为引人入胜的视觉内容，配有逼真的AI虚拟形象和专业的配音生成。
HeyGen能否简化培训视频的制作？
当然可以。HeyGen是一个高效的支持服务台培训视频生成器，能够快速制作高质量、引人入胜的培训视频。它简化了学习内容的工作流程自动化，非常适合入职培训和客户教育。
HeyGen的端到端视频生成功能有哪些特点？
HeyGen通过可定制的模板和场景、自动AI字幕生成器以及庞大的媒体库提供全面的端到端视频生成。这使用户能够高效地从头到尾创建完整的视频项目。
HeyGen是否提供先进的AI虚拟形象和语音选项？
是的，HeyGen结合了先进的AI虚拟形象和强大的AI语音演员技术，提供逼真的演示。这确保了您的视频内容具有专业且自然的旁白，增强了观众的参与度。