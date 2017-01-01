支持自动化视频生成器：快速AI客户帮助
通过专业的AI化身在大规模上提供一致且个性化的支持，与您的客户互动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为有志于创作内容的创作者和数字营销人员制作一个吸引人的60秒视频，帮助他们在不露脸的情况下生成被动收入。该视频应采用动态和现代的视觉风格，配以欢快的背景音乐，展示如何创建引人入胜的无脸视频内容。突出HeyGen丰富的模板和场景以及媒体库/素材支持，结合其AI视频编辑软件，快速制作适用于TikTok和YouTube等平台的病毒短片。
制作一个充满活力的30秒视频，目标受众为需要快速创建有影响力社交内容的营销专业人士和社交媒体经理。视觉设计应快速节奏，结合明亮的色彩和快速的过渡，配以现代流行音乐和充满活力的旁白。重点介绍HeyGen创建自定义提示视频的能力，并利用纵横比调整和导出功能适用于各种平台，确保使用尖端AI视频工具以最小的努力实现最大覆盖。
设计一个信息丰富的50秒视频，专为在线教育者、企业培训师和电子学习开发者简化复杂主题而量身定制。视觉和音频风格应清晰、指导性强且专业，使用权威但平和的旁白和教育模板有效地呈现信息。展示HeyGen的AI视频创作平台如何通过其强大的从脚本到视频功能和丰富的媒体库/素材支持，将想法无缝转换为引人入胜的课程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建独特的视频？
HeyGen通过先进的AI化身和自然的旁白将文本脚本转化为引人入胜的视频。这个AI视频生成器使您能够快速制作高质量、独特的视频。
HeyGen是否为我的视频项目提供创意控制？
当然！HeyGen提供广泛的创意控制，包括可定制的AI模板、品牌选项以及上传您自己的媒体的能力。您可以轻松编辑视频以匹配您的特定愿景和信息。
HeyGen能否为社交媒体平台制作无脸视频？
是的，HeyGen是一个理想的AI视频创作平台，适合生成无脸视频，非常适合YouTube Shorts、TikTok和Instagram Reels。您可以轻松地通过多样的AI声音和引人入胜的视觉效果自动化内容创作。
HeyGen提供哪些AI视频编辑工具？
HeyGen提供全面的AI视频编辑工具套件，包括从文本到视频的功能、语音克隆和AI音效。这些工具允许您无缝创建和完善您的视频内容。