制作一个吸引人的45秒短视频，目标受众为小企业主和客户服务经理，展示HeyGen如何改变他们的支持工作流程。视觉风格应专业且简洁，展示一个友好的AI化身在企业但亲切的背景下提出解决方案，配以清晰简洁的旁白。强调使用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能，生成一致且高质量的支持自动化视频生成器内容的简便性。

