通过供应链培训视频生成器提升培训效果

将您的培训脚本转化为专业视频。利用先进的文本转视频功能快速提供引人入胜的课程和企业培训。

设计一段1分钟的技术培训视频，面向物流新员工，解释现代供应链管理的核心组成部分。视觉风格应简洁现代，并结合3D动画展示物流流程，配以专业、清晰的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能高效生成旁白和视觉提示。

示例提示词1
为中级供应链经理开发一段45秒的课程，重点介绍优化库存水平的关键策略。视觉风格应动态且信息图表丰富，专注于清晰的数据可视化以呈现可操作的见解，配以轻快而权威的旁白。利用HeyGen的旁白生成功能确保一致且高质量的音频输出。
示例提示词2
制作一段90秒的教学视频，面向全球团队，标准化关键仓储流程，属于创建培训视频类别。视觉风格必须是插图式和逐步指导，配有清晰的屏幕文字说明，伴随平和、教育性的声音。通过整合HeyGen的字幕/字幕功能，确保多语言需求的全面可访问性。
示例提示词3
为高级供应链专业人士和决策者制作一段2分钟的企业培训视频，概述预测分析在需求预测中的战略优势。视觉风格应精致且电影化，结合高质量的库存镜头和自定义图形以传达复杂概念，增强以精致、自信的旁白。利用HeyGen的媒体库/库存支持无缝整合多样化的视觉资产。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

供应链培训视频生成的工作原理

从脚本到最终导出，使用AI轻松创建引人入胜且精准的供应链培训视频，提升学习效果。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先将您的培训脚本粘贴到平台中。我们的文本转视频功能将把您的文本转化为动态视频。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择一位来传递您的培训内容，确保专业且一致的屏幕呈现。
3
Step 3
通过专业旁白增强
利用我们先进的旁白生成功能，为您的视频添加清晰且自然的旁白，加强企业培训视频中的关键概念。
4
Step 4
导出您的完整视频
通过使用纵横比调整和导出功能完成您的培训视频，使其准备好在所有学习平台上分发并确保可访问性。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速生成引人入胜的培训视频

快速创建引人入胜且信息丰富的视频片段，以满足从入职到运营更新的多样化供应链培训需求。

常见问题

HeyGen如何简化制作引人入胜的企业培训视频的过程？

HeyGen通过利用AI视频生成技术，结合逼真的AI化身和文本转视频功能，简化了企业培训视频的制作过程，使您能够快速制作专业内容。这种简化的方法使开发引人入胜的课程比以往更容易。

HeyGen提供哪些技术功能来定制培训视频？

HeyGen提供强大的技术功能用于定制，包括自动旁白生成、全面的字幕/字幕功能以及灵活的纵横比调整和导出。这些工具确保您的培训视频满足不同平台的要求和观众的需求。

HeyGen能否制作专门的供应链或物流培训视频？

当然可以。HeyGen是一个有效的供应链培训视频生成器和物流培训视频生成器，提供预制模板和定制选项，以创建针对特定行业需求的电子学习视频。您可以轻松调整内容以适应特定行业需求。

除了传统内容，HeyGen的AI视频生成如何改善员工入职和产品培训视频？

HeyGen的AI视频生成显著提升了入职视频和产品培训视频的动态性和可扩展性。企业可以通过AI化身和简单的培训脚本高效创建和更新内容，从而改善学习体验。