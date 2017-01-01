供应链解释生成器，轻松实现可视化

简化复杂流程可视化。使用我们的从脚本到视频功能轻松生成引人入胜的解释视频。

为小企业主和物流经理制作一个60秒的引人入胜的解释视频，展示现代供应链管理中的常见瓶颈，以及如何通过早期识别来防止昂贵的延误。视觉风格应现代且简洁，包含动画图表和专业的屏幕文字，并配以充满活力、清晰的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象来呈现信息，并利用其语音生成功能制作精美的音轨。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为市场团队和销售专业人士开发一个简洁的45秒视频，展示“供应链解释生成器”的强大功能，以简化复杂的运营叙述。该视频应采用动态、充满活力的信息图表风格视觉方法，配以欢快的背景音乐和精准的解说。使用HeyGen的从脚本到视频功能来简化制作，并探索多样的模板和场景以获得专业外观。
示例提示词2
为新员工和对产品旅程感兴趣的个人制作一个引人入胜的30秒教育短片，重点介绍从原材料到消费者的“供应链可视化”。美学应具有吸引力和故事驱动性，由友好的AI虚拟形象引导观众通过每个步骤，背景音乐应平静而细腻。结合HeyGen的媒体库/库存支持以增强视觉示例，并利用AI虚拟形象保持一致的品牌形象。
示例提示词3
为物流公司的企业培训师和人力资源部门生成一个75秒的专业视频，详细说明使用“AI驱动工具”创建有效的“电子学习视频”和培训模拟的优势。演示风格必须权威且易于理解，具有清晰的屏幕文字重点和清晰的声音。利用HeyGen的字幕/字幕功能提高可访问性，并探索其模板和场景以构建结构化的信息演示。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

供应链解释生成器的工作原理

使用AI驱动工具轻松将复杂的供应链概念转化为引人入胜的解释视频，增强理解和沟通。

1
Step 1
创建您的脚本
首先概述您的供应链叙述。利用从脚本到视频功能自动将您的书面内容转换为动态场景，形成您的供应链解释生成器视频的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
用引人入胜的视觉效果增强您的叙述。从各种模板和场景中选择，以视觉化地展示不同的角色或流程，使您的供应链可视化生动起来。
3
Step 3
自定义细节
个性化您的解释视频以匹配您的品牌和特定需求。利用场景、背景和字幕/字幕的自定义选项，确保流程可视化的清晰性和可访问性。
4
Step 4
导出您的解释视频
轻松完成您的创作。一旦满意，使用纵横比调整和导出功能导出您的完整解释视频，准备好分发以有效传达您的信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的供应链概念

轻松将复杂的供应链操作和数据简化为清晰、易于理解的解释视频，以便更好地理解。

常见问题

HeyGen如何帮助创建供应链解释视频？

HeyGen作为一个先进的供应链解释生成器，帮助用户轻松实现复杂流程的可视化。通过我们的AI驱动工具，您可以使用AI虚拟形象和可定制的模板创建引人入胜的解释视频，以简化供应链管理概念。

HeyGen在AI视频生成方面的核心能力是什么？

HeyGen提供端到端的AI视频生成，将脚本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI虚拟形象和多样的语音生成。我们直观的拖放界面简化了创作过程，使复杂的视频制作变得触手可及。

我可以自定义HeyGen创建的解释视频吗？

可以，HeyGen为您的解释视频提供广泛的自定义选项。您可以利用各种模板和场景，结合品牌控制如标志和颜色，并整合您自己的媒体以实现个性化。

HeyGen是否支持电子学习视频的可访问性功能，如字幕？

当然，HeyGen确保您的视频内容具有高可访问性，包括电子学习视频和培训模拟。我们的平台自动生成字幕/字幕，提高理解和参与度，适合更广泛的观众。