Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的动态营销视频，目标是小企业主和营销经理，展示新产品的关键优势。视觉风格应具有吸引力和现代感，结合简洁的美学和充满活力的背景音乐，利用HeyGen的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，高效地制作引人入胜的叙述，并作为您活动的创意视频助手。
为行业专业人士和内部培训部门制作一个60秒的专业视频，解释复杂的新公司政策或流程。视频应具有精致、权威和教育性的视觉风格，配以清晰的视觉效果和自信、清晰的声音，利用HeyGen的字幕/字幕和广泛的媒体库/库存支持，确保在视频创作中清晰和专业的呈现。
制作一个鼓舞人心的30秒表彰视频，专为内部员工和人力资源部门量身定制，庆祝团队的近期成就或个人的里程碑。这个视频应采用友好、个性化的视觉风格，配以柔和、鼓励的语调，使用HeyGen的多样化模板和场景以及灵活的纵横比调整和导出功能，确保您的信息与每位观众产生共鸣，成为一款无价的视频制作工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的企业创建引人入胜的品牌视频？
HeyGen是您的创意视频助手，使视频创作变得轻松，并获得专业效果。您可以利用可定制的模板和场景，制作高质量的品牌视频用于营销或表彰，保持您品牌的独特风格。
是什么让HeyGen成为先进的AI视频制作工具？
HeyGen是一款先进的AI视频制作工具，利用复杂的AI虚拟形象和智能语音生成将文本转化为引人入胜的视频。这个强大的AI视频助手简化了整个视频创作过程，使专业的AI视频对每个人都可访问。
HeyGen如何从脚本实现文本到视频的创作？
使用HeyGen，您只需提供脚本即可轻松创建高质量视频。我们的平台利用尖端的AI虚拟形象和从脚本到视频的技术来动画化您的内容，配以自然的语音和集成的字幕。
HeyGen能否协助制作表彰视频或内部沟通？
当然可以。HeyGen是一款多功能的视频制作工具，非常适合制作表彰视频，如“本月供应商”亮点，或其他重要的内部沟通。其全面的品牌控制和直观的视频创作工具使得制作各种用途的有影响力的内容变得简单。