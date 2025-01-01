峰会宣传视频制作器：创建引人入胜的活动视频

使用文本转视频功能，为您的峰会或虚拟活动制作专业的宣传视频，实现最高效的制作。

为即将到来的科技峰会开发一个45秒的动态营销视频，目标是营销专业人士和潜在与会者，展示创新和未来趋势。视觉风格应时尚且前瞻，采用未来感图形和专业、充满活力的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的关键信息无缝转换为引人入胜的视觉效果。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个30秒的活动宣传视频，设计为行业专业人士的解释视频，突出虚拟会议的独特价值和演讲者。美学风格应现代且信息丰富，使用明亮的色彩、简洁的动画和振奋人心的背景音乐。使用HeyGen的AI虚拟形象以亲切和吸引人的方式呈现关键信息。
示例提示词2
制作一个60秒的激励性峰会宣传视频，目标是对赞助和展览感兴趣的企业，强调定制品牌和网络交流的机会。设想一个高制作水平的视觉风格，具有电影般的过渡和引人注目的权威旁白。利用HeyGen的多样化模板和场景，快速建立一个精致且专业的外观。
示例提示词3
设计一个20秒的社交媒体亮点集锦，捕捉最近结束的商业峰会的最佳时刻和感言，目标是过去的与会者和未来的注册者。视频应节奏快且充满庆祝气氛，配以欢快的音乐和快速剪辑，适合在各个平台上分享。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化视频以适应各种社交媒体平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建峰会宣传视频

利用HeyGen的AI功能轻松创建专业的峰会宣传视频，确保您的活动脱颖而出并吸引与会者。

1
Step 1
选择您的起点
首先从多种“宣传视频模板”中选择，以完美匹配您峰会的主题。我们的“模板和场景”为您的项目提供专业的基础。
2
Step 2
添加您的自定义品牌
通过整合您峰会的“自定义品牌”来个性化您的视频。轻松上传您的标志，选择品牌颜色，并使用我们的直观“品牌控制（标志、颜色）”应用特定字体。
3
Step 3
生成动态旁白
通过专业音频增强您的信息。使用我们先进的“旁白生成”功能，为您的视频添加引人注目的解说，确保您的峰会细节在“宣传视频制作器”中得到清晰传达。
4
Step 4
导出并广泛分享
为不同平台准备您的成品视频。利用“纵横比调整和导出”功能，优化您的“营销视频”以适应“社交媒体”等渠道，确保您的峰会获得最大范围的传播。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出峰会的学习价值

.

创建引人注目的视频，突出您峰会提供的宝贵培训课程和学习机会。

background image

常见问题

HeyGen如何通过创意资产提升我的营销视频？

HeyGen是一款先进的宣传视频制作器，提供多种宣传视频模板和强大的视频编辑工具。这使您能够轻松创建引人入胜的社交媒体营销视频，并提供自定义品牌选项以保持一致的品牌形象。

HeyGen提供哪些AI功能以提高视频制作效率？

HeyGen作为AI视频制作器，通过利用尖端的AI虚拟形象和强大的旁白生成功能，制作动态内容。您可以轻松地将文本转化为视频，使复杂的视频制作变得简单且高效。

HeyGen能否帮助我优化视频以适应各种平台和活动？

当然可以，HeyGen支持纵横比调整，确保您的视频完美适应不同的社交媒体平台。其广泛的媒体库还提供多样化的资源，以丰富您的内容，无论是用于虚拟活动、解释视频还是亮点集锦。

HeyGen如何简化活动宣传视频的制作？

作为首屈一指的活动宣传视频制作器，HeyGen提供直观的宣传视频模板和自定义品牌控制，快速制作引人注目的公告。轻松生成引人入胜的峰会宣传视频或亮点集锦，确保您的活动获得最大关注。