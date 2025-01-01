制作一个引人入胜的1分钟视频，展示一家本地咖啡店从小型创业公司成长为备受喜爱的社区中心的历程，突出其独特的卖点和客户评价。该视频面向有抱负的小企业主，应该采用温暖、吸引人的视觉风格，配以柔和的灯光和欢快的原声音乐，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将他们的成功故事转化为生动的视觉叙述。

生成视频