终极字幕视频工具，轻松添加字幕
通过HeyGen的高级字幕功能，轻松为您的视频添加清晰、准确的字幕，提高参与度和可访问性。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为全球企业和在线学习平台开发一个1.5分钟的视频，展示综合字幕工具的多功能性。视觉呈现应精致且具国际主题，展示翻译内容和可定制字幕样式的示例。利用HeyGen的字幕功能及其语音生成功能提供多语言支持，展示如何自定义字幕并提供AI配音，实现真正的全球化沟通。
制作一个针对视频编辑和社交媒体经理的45秒视频，突出AI字幕生成器在在线视频编辑软件中的效率提升。视觉和音频风格应快速现代，通过快速剪辑展示从脚本到字幕视频的无缝工作流程。强调HeyGen的从脚本到视频功能，展示如何轻松生成视频并使用集成的视频字幕生成器即时添加字幕。
为技术培训师和产品经理制作一个详细的2分钟视频，解释字幕视频工具在创建清晰可访问的教学内容方面的全面优势。视频应采用教育性、逐步演示的视觉风格，配以清晰的演示和屏幕文字覆盖，并辅以精确、信息丰富的旁白。突出HeyGen的AI虚拟形象展示内容，以及其字幕功能，轻松添加闭合字幕，使复杂信息易于被多元化受众理解。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI字幕生成器如何简化内容创作？
HeyGen通过自动转录音频并生成精确字幕，简化了为视频添加字幕的过程。这个AI驱动的字幕视频工具轻松提升了可访问性和观众参与度。
我可以在HeyGen中自定义生成字幕的外观吗？
可以，HeyGen允许您通过多种字体、颜色和动态样式完全自定义字幕。这有助于创建引人注目的字幕，非常适合社交媒体视频，使您的内容脱颖而出。
使用HeyGen为带有闭合字幕的视频提供哪些导出选项？
使用HeyGen，您可以将带字幕的视频下载为嵌入字幕的MP4文件，或导出为单独的SRT文件。这种灵活性确保您的内容可以在YouTube和TikTok等平台上使用，或进行进一步的在线视频编辑。
HeyGen是否提供字幕翻译或多语言支持？
当然，HeyGen的高级功能包括将字幕翻译成超过125种语言，并提供AI配音。此功能扩展了您的全球影响力，使您的视频能够被更广泛的国际观众访问。