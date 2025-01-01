想象一个30秒的充满活力的解说视频，面向小企业主，展示HeyGen如何成为他们的终极“订阅计划视频制作工具”。视觉风格应简洁专业，利用信息图表元素和快速剪辑，而音频则保持积极和鼓舞人心的语调。通过HeyGen的从脚本到视频功能，直接从您的脚本生成高质量的视觉效果，轻松创建引人入胜的内容，清晰表达各种定价计划而不复杂。

生成视频