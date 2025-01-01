选择您的理想订阅计划视频制作工具
探索我们AI视频制作工具的灵活定价计划；使用从脚本到视频功能轻松将脚本转化为惊艳视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一个45秒的说服性视频，针对现有的HeyGen免费试用用户或基础计划订阅者，鼓励他们“升级计划”到“年度计划”。视觉风格应具有激励性，展示成长，场景之间的动态过渡。语音生成功能应传递清晰、自信的信息，关于扩展功能和价值，强调升级如何解锁更大的创意潜力和节省。
为新接触AI视频的营销专业人士和内容创作者创建一个60秒的教育且引人入胜的视频，说明HeyGen的“免费试用”和“月度计划”选项的好处。视觉风格应友好且示范性，使用屏幕文本和友好的语音引导观众。通过预制模板和场景开始，清晰展示如何轻松添加字幕/说明。
制作一个30秒的现代且时尚的宣传视频，专为初创公司和营销团队设计，突出HeyGen作为首选“AI视频制作工具”以及透明的“定价计划”。视觉风格应快速节奏，配以尖端图形和高能量背景音乐。利用逼真的AI头像快速传达关键信息，展示平台的效率以及其强大的媒体库/素材支持如何增强任何视频项目。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提供有价值的订阅计划视频制作体验？
HeyGen赋能用户高效创建专业AI视频，提供强大的AI视频制作体验，最大化您的投资。我们的平台通过先进的AI工具简化视频制作，确保内容创作的影响力。
是什么让HeyGen成为多样化内容需求的领先AI视频制作工具？
HeyGen通过提供先进的AI头像和无缝的从脚本到视频功能脱颖而出，简化高质量内容的创作。它是一个全面的视频制作工具，旨在高效满足各种制作需求。
我可以通过免费试用体验HeyGen的功能吗？
可以，HeyGen提供免费试用，探索其强大功能，包括从脚本到视频和AI头像。这让您可以测试我们的先进AI工具，看看如何无缝创建高质量视频。
选择HeyGen作为我的AI视频制作解决方案有什么好处？
HeyGen提供强大的功能，如品牌控制和支持各种纵横比的调整和导出，确保您的视频与品牌一致。作为AI视频制作工具，它为您的所有内容需求提供效率和质量。