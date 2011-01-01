订阅广告视频制作工具：提升您的经常性收入
轻松生成高转化的订阅广告，并使用AI化身优化您的活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的45秒视频广告，面向营销机构，展示如何通过快速创意测试提升广告创意。视觉上，广告应使用分屏比较不同的创意迭代，配以快节奏、激励人心的配乐。旁白应自信且清晰，辅以清晰的字幕/说明，展示HeyGen如何轻松实现本地化，触及全球观众并优化活动以实现最大ROAS。
设计一个60秒的教学视频，针对渴望制作惊艳产品视频的电商企业。视觉呈现应干净利落，利用预设模板和场景展示各种产品特性。音频应为友好、清晰的旁白解释过程，辅以B-roll和媒体库/库存支持的相关视觉效果，展示如何快速生成高转化广告素材，无需专业视频编辑技能，吸引那些希望发展业务的人。
想象一个充满活力的30秒宣传视频，针对影响者和内容创作者，展示如何轻松将文本脚本转化为引人入胜的视频广告。视觉美学应动态多样，展示UGC视频风格内容片段与AI演员无缝结合。音频应充满活力，直接从脚本使用文本到视频功能创建，突出不同平台的纵横比调整和导出功能，确保广泛覆盖和个性化信息传递。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化视频广告的制作？
HeyGen的AI视频生成器简化了高质量广告创意的制作，允许您快速从文本生成引人入胜的视频广告。这简化了您的工作流程，并为您的活动提供快速迭代。
我可以为我的视频广告活动定制AI演员吗？
可以，HeyGen允许广泛定制AI演员和AI化身，以完美契合您的品牌。您可以选择多样化的AI演员并优化他们的表现，以创建符合您特定活动需求的专业广告视频。
HeyGen提供哪些工具用于快速广告创意制作？
HeyGen提供了一套拖放工具和大量视频模板，以加快广告创意的制作。这些功能使您无需丰富的编辑经验即可轻松生成广告和产品视频。
HeyGen如何增强我的产品视频和本地化工作？
HeyGen使您能够轻松创建引人入胜的产品视频，其功能还扩展到使用逼真的语音克隆进行内容本地化。这确保了您的品牌信息能够有效地与多元化的全球观众产生共鸣。