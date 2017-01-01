订阅者宣传视频制作：提升您的频道增长

轻松创建令人惊艳的宣传视频，吸引订阅者并通过强大的AI旁白扩大您的观众群。

在这段为内容创作者和营销机构设计的1分钟讲解视频中，发现HeyGen这款终极AI视频编辑器的强大功能。视觉风格应保持简洁现代，展示从文本到视频的无缝转换，利用脚本中的文本转视频功能。自信的AI旁白将进行解说，配以精准的字幕，展示如何轻松生成专业的宣传视频。

示例提示词1
通过这段为小企业主和社交媒体经理量身定制的45秒教程，快速制作令人惊艳的社交媒体宣传视频。视频将采用欢快且充满活力的视觉风格，通过快速剪辑和生动的示例展示HeyGen视频模板的多样性。一个引人入胜的AI化身将引导观众，展示如何简单地创建有效的宣传视频制作内容，使专业视频制作对所有人都触手可及。
示例提示词2
通过HeyGen的高级功能，释放您的营销活动的全部潜力，在这段为营销专业人士和视频制作团队设计的90秒深入探讨中呈现。采用复杂且专业的视觉风格，视频将突出媒体库/素材支持和高效的纵横比调整与导出等细节。精准的AI旁白将阐述其优势，展示HeyGen如何简化高质量营销视频的制作，将复杂的想法转化为引人入胜的视觉故事。
示例提示词3
用HeyGen开启您的内容之旅！这段充满活力的30秒短片专为新用户设计，作为快速指南，帮助他们创建首个订阅者宣传视频制作作品。视觉风格将快速且视觉吸引，利用粗体文字覆盖强调关键动作和优势。充满活力的AI旁白结合清晰的字幕，将快速展示AI功能，包括多样的AI化身，如何轻松将他们的想法变为现实。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

订阅者宣传视频制作的工作原理

通过HeyGen的AI视频编辑器轻松制作引人入胜的宣传视频，旨在提升您在所有平台上的订阅者参与度。

1
Step 1
创建您的宣传视频脚本
首先编写您的脚本，让HeyGen将您的文本转化为动态视频，利用我们的文本转视频生成功能。
2
Step 2
选择化身和旁白
从多样的AI化身中选择一个来代表您的品牌，然后生成引人入胜的旁白来传达您的信息。
3
Step 3
自定义视觉效果和品牌
通过添加品牌标志和色彩方案个性化您的视频，从我们的媒体库中添加素材，使其独一无二。
4
Step 4
导出并分享您的视频
添加自动字幕，调整各种平台的纵横比，并轻松下载您的高分辨率宣传视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励并吸引您的观众

开发能引起观众共鸣的激励视频，鼓励互动并建立忠实的订阅者社区。

常见问题

HeyGen如何通过AI功能简化视频制作？

HeyGen是一款先进的AI视频编辑器，可以轻松将文本转化为专业视频。利用其创新的AI功能，您可以使用逼真的AI化身和高质量的AI旁白生成引人入胜的内容，通过高效的文本转视频生成简化整个视频制作过程。

HeyGen为宣传视频提供哪些自定义选项？

HeyGen提供全面的视频模板和用户友好的拖放编辑器，供广泛的自定义。您可以个性化宣传视频的每个方面，包括添加品牌标志、选择独特的场景，并进行像素级调整，以创建符合您特定品牌的有影响力的视频广告。

HeyGen能否添加自动字幕并以高分辨率导出？

是的，HeyGen具有自动字幕和说明功能，以增强您所有视频内容的可访问性。视频完成后，您可以下载各种纵横比的视频文件，包括清晰的1080p高清分辨率，确保所有社交媒体渠道的专业质量。

HeyGen如何帮助内容创作者和营销机构？

HeyGen使内容创作者和营销机构能够高效地制作高质量的宣传视频和讲解视频。其强大的AI视频编辑器有助于简化各种社交媒体渠道的多样化营销活动的制作，显著节省时间和资源。