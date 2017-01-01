学习教程视频制作器：创建引人入胜的操作内容
利用AI虚拟人将您的知识转化为清晰、专业的操作视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为爱好者或手工艺爱好者制作一个45秒的操作视频，展示一个简单的DIY项目。视觉风格应鲜艳且动手，包含过程的特写镜头，配以友好和鼓励的音调。突出展示从HeyGen的“媒体库/素材支持”中选择引人入胜的视觉元素的简便性，并使用预设计的“模板和场景”来构建整个叙述，使手工艺教程对任何技能水平的人都变得易于访问和有趣。
为新软件用户设计一个30秒的产品教程，指导他们使用特定功能或功能。视频应具有现代和专业的视觉风格，包含清晰的屏幕录制和自信、清晰的语音。展示使用HeyGen的“AI虚拟人”来提供清晰、简洁的解释的强大功能，并通过自动生成的“字幕/说明”进一步增强，以确保所有观众的可访问性和理解。
为市场团队制作一个90秒的解释视频，演示如何为新产品功能或服务制作一个好的教程视频。视觉风格应动态且适合企业，具有流畅的过渡和说服力、信息丰富的音轨。展示HeyGen的“模板和场景”的灵活性，以快速组装一个引人入胜的叙述，并通过利用“纵横比调整和导出”来强调适应不同平台的能力，以便在社交媒体或演示中使用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建专业的视频教程？
HeyGen的AI视频生成器简化了高质量操作视频的制作。利用直观的视频模板和AI虚拟人，无需广泛的视频编辑技能即可提供清晰的分步说明。
HeyGen提供哪些工具来定制我的教程视频内容？
HeyGen提供广泛的品牌控制功能，可以通过标志和品牌颜色定制您的教程视频。您还可以利用各种视频模板、素材库和动画字幕，使您的内容独特且引人入胜。
制作优秀的教程视频需要视频编辑经验吗？
使用HeyGen制作优秀的教程视频不需要视频编辑技能。我们的AI视频创建平台允许您直接从文本生成视频，选择AI虚拟人轻松呈现您的内容。
我可以在HeyGen产品教程中加入AI虚拟人吗？
当然可以。HeyGen允许您轻松添加AI虚拟人来讲述您的产品教程和解释视频。这增强了参与度和专业性，为传达信息提供了一种动态的方式。