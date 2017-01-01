学习教程视频制作器：创建引人入胜的操作内容

利用AI虚拟人将您的知识转化为清晰、专业的操作视频。

制作一个60秒的专业视频教程，面向有志于创建在线课程的人，演示如何将复杂主题分解为清晰的分步说明。视觉风格应简洁且引人入胜，利用动态的屏幕文字和图形，音频则应有轻快、清晰的旁白。强调使用HeyGen的“从脚本到视频”和“语音生成”功能，轻松将书面脚本转化为完整视频，确保最终产品无需广泛的编辑技能即可达到精良效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为爱好者或手工艺爱好者制作一个45秒的操作视频，展示一个简单的DIY项目。视觉风格应鲜艳且动手，包含过程的特写镜头，配以友好和鼓励的音调。突出展示从HeyGen的“媒体库/素材支持”中选择引人入胜的视觉元素的简便性，并使用预设计的“模板和场景”来构建整个叙述，使手工艺教程对任何技能水平的人都变得易于访问和有趣。
示例提示词2
为新软件用户设计一个30秒的产品教程，指导他们使用特定功能或功能。视频应具有现代和专业的视觉风格，包含清晰的屏幕录制和自信、清晰的语音。展示使用HeyGen的“AI虚拟人”来提供清晰、简洁的解释的强大功能，并通过自动生成的“字幕/说明”进一步增强，以确保所有观众的可访问性和理解。
示例提示词3
为市场团队制作一个90秒的解释视频，演示如何为新产品功能或服务制作一个好的教程视频。视觉风格应动态且适合企业，具有流畅的过渡和说服力、信息丰富的音轨。展示HeyGen的“模板和场景”的灵活性，以快速组装一个引人入胜的叙述，并通过利用“纵横比调整和导出”来强调适应不同平台的能力，以便在社交媒体或演示中使用。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

教程视频制作流程

使用HeyGen的AI平台轻松制作引人入胜的操作和指导视频。无需复杂的编辑技能即可创建专业教程。

1
Step 1
创建您的教程脚本
首先编写或粘贴您的分步说明。我们的平台将您的文本转化为动态视频，使创建清晰的教程视频变得简单。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟人中选择一位来呈现您的教程，为您的指导内容增添人性化和专业的光彩。
3
Step 3
添加专业旁白
通过自然的AI生成旁白增强您的教程，确保为您的分步说明提供清晰且引人入胜的解说。
4
Step 4
导出您的最终视频
生成并导出高质量的教程视频，支持多种纵横比，准备在各个平台上分享，有效地教育您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂概念

将复杂的主题分解为清晰、易懂的AI教程视频，使学习对所有人都变得可访问。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建专业的视频教程？

HeyGen的AI视频生成器简化了高质量操作视频的制作。利用直观的视频模板和AI虚拟人，无需广泛的视频编辑技能即可提供清晰的分步说明。

HeyGen提供哪些工具来定制我的教程视频内容？

HeyGen提供广泛的品牌控制功能，可以通过标志和品牌颜色定制您的教程视频。您还可以利用各种视频模板、素材库和动画字幕，使您的内容独特且引人入胜。

制作优秀的教程视频需要视频编辑经验吗？

使用HeyGen制作优秀的教程视频不需要视频编辑技能。我们的AI视频创建平台允许您直接从文本生成视频，选择AI虚拟人轻松呈现您的内容。

我可以在HeyGen产品教程中加入AI虚拟人吗？

当然可以。HeyGen允许您轻松添加AI虚拟人来讲述您的产品教程和解释视频。这增强了参与度和专业性，为传达信息提供了一种动态的方式。