Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的教育视频，解释一个具有挑战性的学术概念，专为同学和学习小组设计。视频应采用简洁且信息丰富的视觉风格，配以清晰的屏幕图形，并伴有专业且平静的音轨。结合HeyGen的多样化模板和场景来有效地构建内容，并添加字幕以增强可访问性，使每个视频制作者的学习变得简单明了。
为学校俱乐部即将举行的活动开发一个30秒的宣传视频，面向更广泛的学校社区和潜在的新成员。这个营销视频需要充满活力和现代感的视觉美学，配以引人入胜的背景音乐和生动的过渡效果。整合HeyGen的丰富媒体库/素材支持，添加引人注目的视觉效果，并通过使用社交媒体视频的纵横比调整和导出，确保在各种平台上的最佳观看效果。
为大学申请或潜在雇主制作一个40秒的个人作品集视频，突出学生的独特技能和创意旅程。视觉风格应简洁专业，采用反思性的叙述语调，并配以微妙而精致的音轨。使用HeyGen的从脚本到视频功能将个人故事生动呈现，并使用AI虚拟形象展示您成就的不同方面，展示您使用现代AI视频工具的能力。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我使用AI创建引人入胜的视频？
HeyGen让您能够轻松使用尖端的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能创建专业视频。只需输入您的脚本，即可将您的想法转化为引人注目的视觉内容，非常适合营销视频或社交媒体视频。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意工具？
HeyGen为每位视频制作者提供了一整套创意工具，便于轻松生成内容。利用多种模板、用户友好的拖放编辑器以及庞大的媒体库和素材库，轻松构建您的视频场景，释放您的创造力。
HeyGen可以用于为学生制作教育内容吗？
当然可以，HeyGen是为学生制作高质量教育视频的优秀AI视频工具。轻松添加语音生成和自动字幕或说明文字，以增强学习和可访问性，使其成为满足各种学术需求的理想学生视频制作者。
HeyGen如何支持我的视频内容中的品牌一致性？
HeyGen在其视频编辑工具中提供强大的品牌控制，确保您的视频与品牌形象完美契合。整合您的标志，自定义颜色，并在所有视频内容中保持一致的专业外观，从教育视频到营销活动。