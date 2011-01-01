轻松创建引人入胜的学生培训视频
通过引人入胜的教育内容赋能学生和教育者。使用AI虚拟人将课程计划转化为引人入胜的视频。
示例提示词1
设想一个45秒的个性化学习模块，专为大学生设计，演示特定的软件工具。语气应为指导性但易于接近，具有专业但友好的视觉风格和背景音乐。该模块应利用HeyGen的AI虚拟人以引人入胜的方式呈现材料。
示例提示词2
开发一个充满活力的30秒课堂资源，面向小学生，教授基本的数学运算。视频应明亮多彩，使用简单的图形和愉快、易于理解的声音。使用HeyGen的语音生成功能确保一致且高质量的旁白。
示例提示词3
想象制作一个简洁的90秒课程对齐视频，供教师进行新教学方法的专业发展。视觉和音频风格应专业、权威和简约，专注于关键信息，配以平静的叙述。通过集成HeyGen的字幕功能确保所有内容的可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的课程脚本
将您的课程开发成清晰的脚本。HeyGen的“文本转视频”功能让您轻松将文本转化为视频，帮助您高效创建课程。
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的“AI虚拟人”中选择一位来传递您的视频内容。这使学习体验更加个性化，吸引学生的注意力。
Step 3
添加增强功能
通过相关的视觉和音频增强您的教育内容。轻松添加“字幕”以使您的视频对所有学习者都具有可访问性和影响力。
Step 4
导出和分发
为任何平台准备您的学生培训视频。利用“纵横比调整和导出”功能将它们无缝集成到课堂资源或学习管理系统中。
常见问题
HeyGen如何提升学生培训视频？
HeyGen利用AI虚拟人和文本转视频功能高效创建引人入胜的学生培训视频。这使教育者能够轻松开发高质量的教育内容。
HeyGen为教育者提供了哪些工具来创建课程？
HeyGen提供直观的模板和场景，以及语音生成和字幕功能，使教育者能够快速创建课程。这些资源简化了为学生制作课程对齐视频的过程。
HeyGen能支持个性化学习计划吗？
当然可以，HeyGen的AI支持能够快速生成多样化的视频内容，满足个性化学习风格。教育者可以快速调整视频以满足个别学生的需求。
HeyGen提供了哪些功能来管理教育内容？
HeyGen通过提供品牌控制和丰富的媒体库来简化教育内容的管理，以创建一致的课堂资源。教育者可以轻松将视频组织成学生的播放列表。